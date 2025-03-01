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在白宮吵架！川普轟澤倫斯基態度不佳 應心存感激

就市論勢／AI、低基期題材 有看頭

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

輝達（NVIDIA）財報報喜，2月27日台股紅盤開出，但隨後面臨權值股走軟與評價面修正壓力，跌幅擴大，美財報題材失靈，加上MSCI季度調整生效，終場下跌349點，收23,053點，成交量放大至5,344億元；周線翻黑，月線與季線也收黑。

投資建議

就國際情勢上，美國總統川普強推對等關稅政策，全球皆為川普目標，台灣半導體更多次為川普提及，產業界目前除評估美國建廠外，並未見到積極動作，主因台廠以製造為主，並不負責關稅支付，現階段美國關稅不致對台股有重大影響，後續則須觀察政策動向、通膨變化對利率及終端需求影響。

就基本面或題材面，NVIDIA財報符合正向預期，GTC亦將在3月17日召開，市場關注NVIDAI將展示GB300、CPO switch、NVL288等產品，屆時相關AI類股或有可能受惠。

總體來看，傳產股地位相對提高，但以評價修復、美國關稅、俄烏重建等題材面為支撐動力；電子走勢則偏弱，主因股價漲幅大、AI雜音等因素；前者受惠題材面下的資金挹注，後者則是長線趨勢行進間的修正，兩者多空格局隨時可能對換，目前持平看待兩者輪動，資金是否重回電子，仍視AI伺服器的出現形勢。

展望後市，變局未定，評價面將受首波衝擊，漲多與高評價個股在產業面出現雜音情形下更容易大幅振盪，現階段低股價基期、低產業基期題材或可吸引部分資金青睞。

就技術面， 在傳產股支撐下，台股有望維持區間走勢；電子類股指數回測季線，後續電子股走勢強弱，則可觀察AI伺服器在第2季放量的預期，是否能有效提電子類股。

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長期投資是一種態度、一種分析的方法。 我的意思是，將思考的流程專注於決定要不要在對的價格投資於一間公司（一門生意），而不是試著做一筆超棒的股票交易。

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