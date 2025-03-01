興櫃一周回顧／台灣精材狂飆47% 稱王

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周行情呈現下跌家數多於上漲家數，平均本周漲幅收斂至0.3%，而表現最強的興櫃股由半導體設備耗材股台灣精材（3467）奪下，單周大漲超過四成，登上興櫃周漲幅王。

根據櫃買中心27日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為106.08億元、成交1.52億股、11.48萬筆，因交易天數較少，三項數據均低於前一周；且以個別表現來看，漲幅超過一成的檔數同樣減少，由前一周的21檔降至13檔。

本周漲幅前十強落在12.3%至47.3%間，以產業分布來觀察，僅有兩大產業擠進前十強，分別為電子產業以及生技醫療產業，分別各有六檔以及四檔。

半導體設備耗材股的台灣精材，連續二周進入興櫃前十強之列，前周漲16.6%，本周繼續再接再厲，漲幅47.3%；該公司為全球少數具備自主精密陶瓷材料研發製作、加工表面處理及清洗一條龍式關鍵整合技術的廠商，主要產品包括陶瓷、石英、矽等三大類，客戶涵蓋全球半導體大廠，預計於本季轉上櫃的題材發酵，上演蜜月行情。

近一周表現突出的電子股，還有顯示器驅動IC股聯合聚晶漲33.05%、IC設計股擷發科16.08%、資訊軟硬體產品整合商藍新資訊15.2%、半導體供應鏈創控15.01%、電池模組廠來穎14.3%。

至於生技醫療股部分，則有新藥股泰合22.7%、新藥股昱厚生技20.2%、精準醫療相關圓點奈米17.7%、醫材相關海昌生技12.3%。

由於印能科技在26日轉上櫃掛牌，讓台股再現16千金，而興櫃股王也轉由測試設備廠鴻勁接棒，儘管近一周呈現震盪行情，周跌2.3%，在千元大關附近上下徘徊，然該公司專注後段測試分選機（Handler）與溫度控制系統的研發與製造，相關設備廣泛應用於AI/ HPC、車用、5G / 物聯網（IoT）等趨勢發展上。