人工智慧鏈18強 大摩按讚

隨著人工智慧（AI）快速發展，摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告，總結「三大關鍵」，重申對AI供應鏈仍持樂觀態度。雲端供應鏈中，按讚台積電（2330）、聯發科、世芯-KY等18大台廠，皆獲「優於大盤」評等，後市可期。

雲端資本支出成為全球科技產業的焦點。大摩統整「三大關鍵」，包括：AI供應鏈增長潛力樂觀、生成式AI投資報酬率（ROI）正向且具持續性、結構性增長仍為主流。

大摩科技產業分析師顏志天分析，AI供應鏈的資本支出在今年將持續增長。根據目前最新預測，2025年雲端資本支出年增率已上調至32%（2025年1月為21%），主要受到雲端服務提供商（CSP）包括Meta和Google等大型科技公司的帶動。

大摩團隊藉由ROI分析發現，生成式AI的報酬率不僅正向，且具有可持續性，預估生成式AI將從2025年開始產生正面的投資報酬率，並有望在2028年推動高達1.1兆美元的營收，而龐大市場潛力將由企業軟體支出和消費者支出共同分擔，展現強大商業價值。

儘管AI供應鏈的結構性增長前景樂觀，但周期性股票（如記憶體和周邊設備等）的表現，則可能受到資本支出放緩影響。其中，記憶體和基板管理控制器（BMC）等周邊組件，容易受到去庫存及平均銷售價格（ASP）波動等，可能在資本支出增長放緩的環境中表現不佳。相較之下，結構性股票通常更能抵禦短期波動，並在AI技術的長期發展中受益。

事實上，CSP的資本支出不僅用於擴建數據中心，還包括對AI晶片和其他基礎設施的投資，更直接推動半導體產業的發展，並為生成式AI等新興技術提供了強力支持。