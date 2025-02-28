專家看3月行情 先蹲後跳

美股震盪，台積電ADR大跌，市場預期台股短線承壓，但展望3月行情，多家法人機構表示，在上市櫃公司2月營收可望成長，MWC（世界行動通訊大會）、輝達GTC（開發者大會）等題材帶動下，有望呈震盪趨堅的走勢，整體3月將走出先蹲後跳格局。

分析師表示，3月行情可望是震盪趨堅格局的主因，在「震盪」方面，主要觀察美國近期公布的經濟數據，多反映川普政府開支削減和關稅政策帶來的高度不確定性。整體而言，美國商業活動放緩是由於政府政策的不確定性、關稅加劇了成本壓力，使美國企業的信心顯著下降，為美股、台股帶來壓力。

根據群益、台新、統一等大型投顧的彙總，3月台股不缺利多題材，因為3月有三個重量級展會登場，第一個登場的台北國際工具機展，機器人供應鏈將成為市場聚焦點；第二個是MWC 2025在3月3日至6日登場，關注焦點為5G、6G、AI手機、AR、VR、網通、機器人、無人機、自動駕駛，有望帶動台股相關供應鏈走勢。

第三個是輝達GTC大會，在美西時間3月17日至21日登場，預期發表最新AI晶片與AI伺服器，AI人形機器人、AI自動駕駛亦為市場焦點。