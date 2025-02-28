美科技股震盪 台股壓力山大…短線走勢恐續修正

台股228休市，但周四美股表現不佳，攸關科技股的那斯達克與費半指數雙雙重挫2.7%與6%，台積電ADR更是跳水6.9%，使短線原已處於修正型態的台股更加雪上加霜，下周行情恐將承壓。法人指出，目前台股面對三大不利因素，預期短線走勢有持續修正的壓力。

台積電ADR在28日美股早盤續跌逾2.7%。台股本周震盪盤軟，單周大跌677點，跌幅2.8%，成交量為1.7兆元，較上周的1.9兆元，減少10.5%，呈現「價跌量縮」格局；整體2月下跌472點。

台股下周觀盤重點

美國總統川普關稅議題攪局，加上美國經濟數據不如預期等因素更使台股表現疲弱。

法人指出，目前台股有三大不利因素，預期走勢有持續修正的壓力，包括台積電 ADR周四跳水，大盤技術指標修正，如KD指標中的K值與Ｄ值持續下滑，開口不斷擴大，MACD柱狀體翻黑，均預示短線行情承壓。

法人賣壓也是重要的不利因素。近期美元走強，新台幣趨貶，國際熱錢紛紛撤離台股；投信籌資因應ETF配息賣壓大，外資與投信近來賣多買少。

三大法人本周共計賣超台股1,501.2億元，其中外資賣超1,197.6億元、投信賣超62.1億元、自營商賣超241.3億元。國家隊積極護持，八大公股行庫本周買超193.8億元。

盤面上來看，雖輝達財報優於預期，但並無驚艷表現，導致台股科技股重挫，台積電（2330）往半年線靠攏，股價周跌5％；傳產股由於基期較低，股價逆勢走強，資金轉往鋼鐵、塑化、散裝航等相關領域。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清、富邦投顧董事長陳奕光等市場名師的看法，短期台股上方有川普關稅、法人賣超等壓力，整體呈現箱型操作的格局。

輝達財報雖然不夠驚艷，但AI長期趨勢不變，加上後續還有MWC展、台北國際工具機展、太空衛星大展、輝達GTC大會等題材，低檔具有基本面加持，AI長線趨勢依舊看好。

傳產股方面，受到俄烏戰爭停火、洛杉磯大火後將進入重建階段，原物料需求預期將會顯著提升，看好鋼鐵、散裝航、塑化等低基期個股今年會有所表現。