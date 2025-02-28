股市波動再起 多重資產基金分散風險

美國總統川普表示針對加、墨關稅措施將在3月4日緩徵期結束後如期實施，市場情緒受關稅不確定性的影響，加上美股因擔憂終端需求放緩而進行回檔，造成國際股市進入高檔震盪，同時美元指數二月以來多呈現回檔，整體市場投資操作難度隨之增加。

日盛投信國內多重資產投資研究團隊分析，儘管股市進入大區間震盪，但因台股基本面堅實使半年線約22,845點為盤勢強力支撐，惟貿易戰與美國降息不確定性仍是全年難以預測之議題，市場動盪在所難免，此刻投資策略應以穩定核心為主軸，並聚焦台幣計價的可轉債、特別股以及高股息低波動兼具之多元資產，除了避免匯率波動風險之外，也適時掌握市場逢高震盪之下強化保護力的收益契機。

日盛投信國內多重資產投資研究團隊指出，特別股因具有配息順位優於普通股的特點，標的若擁有優異內部報酬率(IRR)條件將可讓特別股價格相較普通股更容易回歸收益價值而呈現修復，像是租賃龍頭的金融特別股自2024下半年起因IRR約達12.3%、高於整體特別股平均IRR約11%，加上市場去年第4季展開降息循環，因此特別股漲勢比普通股較顯著，未來也將持續具有投資價值提升機會。