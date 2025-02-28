烏俄戰爭停戰在即 鋼鐵類股後市可期

烏俄戰爭停戰在即，其重大意義在於製造業復甦，根據「快速損失與需求評估」估計，烏克蘭在 2025 年到 2035年戰後重建與恢復成本將達 5,240 億美元；法人認為，烏俄停戰存在更重大的意義，在於全球能源成本下滑將有助通膨緩解與製造業穩健復甦，相關鋼鐵供應鏈有望因此受惠。

法人指出，重建中房地產領域的重建需求最高，其次為運輸業、能源和採礦業、商業和工業及農業，烏克蘭重建的鋼鐵需求推估為 3,800 萬噸，佔歐洲和全球供給約 20%、1.5%。加上戰後清理與重建期間將長達逾十年，重建對鋼鐵需求之直接挹注將有限。

全球製造業復甦將帶動台灣鋼鐵業者落後補漲，在本次 2022 年第 3 季到 2025 年第 1 季顛頗的上升周期中，多數地區鋼鐵類股已上漲 20% 到 70%，台灣、巴西和中國大陸鋼鐵類股卻呈現下跌，反映台灣鋼價修正落後、美國關稅加徵與大陸鋼鐵產業供過於求。法人指出，隨美國降息循環即將啟動與烏俄或將停戰，預期全球製造業復甦將使台灣鋼鐵業者迎來補漲行情。

另外，美國總統川普宣布的「對等關稅」政策可能將對全球貿易產生衝擊。若其他國家提出報復性關稅反擊造成全球通膨再度竄升及景氣不慎崩壞，法人預期全球鋼鐵業者首季股價仍將見到下降循環中的反彈，反映歐美與亞洲假期過後之庫存回補需求。加上鋼鐵產業評價位處低檔與資金在政策不確定下自電子業輪動撤出，預期鋼鐵類股在3月到 4 月將坐擁交易機會。