AI需求強勁支撐 國巨twA+評等獲確認、展望「穩定」

中華信評確認國巨公司（2327）的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。該公司長期評等的評等展望為「穩定」。國巨的評等結果係反映該公司在各種被動元件市場中的良好地位、有助於該公司獲得穩定客戶關係的完整產品組合，以及該公司高於同業平均水準的獲利能力。

此外，國巨的評等結果反映，中華信評認為，由於未來12至24個月對人工智慧的強勁需求將為國巨的獲利能力提供支撐，該公司應可在同一期間將其借款對EBITDA 比維持在約1.5倍的水準。中華信評前述的預測，亦已將國巨可能會在2025年底完成收購芝浦電子株式會社（芝浦電子，Shibaura Electronics Co. Ltd.）的計劃納入考量。不過幾項因素則部分抵銷了前述評等優勢，包括：國巨的標準化產品業務占比仍較高（此類產品因技術門檻較為有限而導致較激烈的競爭與價格波動）、在部分具較高附加價值的應用領域市占率仍落後於市場上的領導者，以及較高的景氣循環性需求（特別是與資訊科技相關的應用）。