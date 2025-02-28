製鞋元年 法人看好相關供應鏈持續增溫

製鞋廠2025年訂單正向看待、2026年將有世足賽等賽事舉辦，後續營運有望增溫，法人表示，庫存問題在如今產業上行階段中，已經不再是需要關注的問題，未來需更加關注需求面，在一般消費者面臨非核心消費品預算有限的情況下，喜好以及最終的消費決策。

法人指出，2022年開始鞋類品牌商快速累積庫存，但銷售不如預期，因此2023年2024年進入到庫存去化期，使製鞋或是相關周邊鞋材廠商2023年營運相對趨緩，但觀察到2024年第3季的多數運動鞋品牌的庫存去化已看見趨緩，且部分品牌已開始進行初步的庫存回補，預期未來幾個季度將持續進行庫存回補行為。

另外，Adidas、Hoka、On Running等國際知名品牌未來展望較佳，共通點在於推出不同於以往設計的新鞋款保持市場熱度，如Adidas Samba獲得時尚雜誌推薦、Hoka將於2025年推出5款新鞋款，以維持高度競爭力。

回歸台廠，在此高度競爭狀況下促銷可能成為常態，然而對於台灣製鞋代工廠來說，收費屬於成本及代工費，代工費較容易下滑在於同鞋款重複製造的情況，高強度的競爭將使鞋款更新快速，鞋廠將具備門檻以及更高的議價能力。

法人認為，鞋類相關供應鏈，自上半年開始營收大多轉為年增，顯示品牌端庫存去化告一段落，然而鞋類供應鏈復甦程度仍取決於主要客戶品牌，如百和（9938）、百和興業-KY（8404）、來億-KY（6890）等皆復甦有雙位數的復甦；以Nike跑鞋、籃球鞋為主要產品的豐泰（9910）則看見較為辛苦的營運現況；志強-KY（6768）占比最高的出貨鞋款為NIKE足球鞋，受惠足球賽事帶動成長強勁。