聽新聞
0:00 / 0:00
運價指數連七跌！國內業者：具體市場變化跟供需要等到3月中下旬
運價指數連七跌！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數28日出爐，指數下跌79.79點來到1515.29點，周跌幅5%，四大運價當中遠東到歐洲運價止跌開始反彈7%、北美線跌幅則是加大。
根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,693美元，較前一期上漲115美元，四大主要運價率先反彈7.28%；物流業者認為，這反應出歐洲線運價已經來到相對低檔，反應合理價格開始止跌上揚。
遠東到地中海運價目前還沒開始上漲，跌幅已經收斂，每TEU（20呎櫃）達2,594美元，較前一期下跌30美元，跌幅1.14%。
遠東到美西每FEU（40呎櫃），直接跌破2,500關卡來到2,482美元，較前一期下跌425美元，跌幅14.6%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3.508美元，較前一期跌446美元，跌幅11%。
國內的物流業者表示，貨櫃輪過去一年因為紅海危機、關稅議題，去年第4季大量貨物提前進口，致使今年第1季貨量相對減少，具體市場變化跟供需，還是要等到3月中下旬會比較明朗，市場貨源情況和運力還是牽動價格主要的關鍵因素。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言