美對中擬徵高額入港規費 法人：有利長榮、陽明等業者

美國對大陸擬開徵高額入港規費，法人機構評估，對於航商而言，可能透過徵收附加費方式轉嫁，惟轉嫁程度多寡仍需視當時市況而定。此外，大陸製或大陸籍船舶相較於其他國籍船舶的營運成本將因此增加，進而墊高美洲線整體運價水準下，對長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海航運（2615）等航商將有競爭優勢。

市場傳出，美國擬對大陸製造的船舶或大陸船公司開徵高額入港規費，最高將達上百萬美元，並涵蓋貨櫃海運、散裝航運、汽車輪到油輪等主流船型，都可能受到美國計畫對大陸籍、大陸製船舶彎靠美國港口徵收最高百萬美元費用的影響。

法人機構表示，由於美國先前已規劃國貨國運（15年內所有大陸進口至美國貨物中的10%須由美國旗船舶運輸），而大陸造船業全球市佔率最大，徵收入港費之舉，應與美國計畫振興造船業有關。

分析師表示，倘若入港費徵收150萬美元、則以貨櫃美洲線為例，每TEU成本將增加100至190美元不等，對於航商而言，可能透過徵收附加費方式轉嫁，惟轉嫁程度多寡仍需視當時市況而定。此外，大陸製或大陸籍船舶相較於其他國籍船舶的營運成本將因此增加，進而墊高美洲線整體運價水準，對於非陸籍、非陸製船舶而言將具有競爭優勢。

有法人機構認為，如對陸製貨櫃船及大陸航運業者收取費用，將使全球航運版圖重組，運力及航線將視航商國籍及大陸船隻占比而調整，大陸航商如中遠海及陸製船隻占比較高的航商，運力將重新分配至北美以外航線，同時，北美航線將由陸製船隻佔比較低的航商所壟斷。若僅對大陸航商收費，目前全球商業商船僅19%由大陸營運，航線調整後對全球運價應無太大影響。

若全面收費，由於大陸造船業目前市占率已達70%，各航商多少有用到陸製船隻，僅比重高低不同，因此全面收費後勢必需額外付費，並直接轉嫁予託運人、推升運價。

以上此次對大陸航商及陸製船隻收費的提案，將有利陸製船隻占比較低、非大陸籍的航商，以及大陸以外的造船業，台股而言，長榮、萬海、陽明、台船（2208），可望受惠。

但也有分析師認為，農曆春節過後市場運價仍處於下行階段，隨近期運價跌幅擴大，相對提升航商3月喊漲運價成功的機率，但後續市場變數仍多，運價是否落底仍有待觀察。