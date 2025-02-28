快訊

花旗出大包！誤匯81兆美元給客戶靠他才攔下 執行長險遭下台

張蘭宣戰、汪小菲出手 S媽心碎回應「搶什麼隨便他」

美對中擬徵高額入港規費 法人：有利長榮、陽明等業者

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國對大陸擬開徵高額入港規費，法人機構評估，對於航商而言，可能透過徵收附加費方式轉嫁，惟轉嫁程度多寡仍需視當時市況而定。此外，大陸製或大陸籍船舶相較於其他國籍船舶的營運成本將因此增加，進而墊高美洲線整體運價水準下，對長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海航運（2615）等航商將有競爭優勢。

市場傳出，美國擬對大陸製造的船舶或大陸船公司開徵高額入港規費，最高將達上百萬美元，並涵蓋貨櫃海運、散裝航運、汽車輪到油輪等主流船型，都可能受到美國計畫對大陸籍、大陸製船舶彎靠美國港口徵收最高百萬美元費用的影響。

法人機構表示，由於美國先前已規劃國貨國運（15年內所有大陸進口至美國貨物中的10%須由美國旗船舶運輸），而大陸造船業全球市佔率最大，徵收入港費之舉，應與美國計畫振興造船業有關。

分析師表示，倘若入港費徵收150萬美元、則以貨櫃美洲線為例，每TEU成本將增加100至190美元不等，對於航商而言，可能透過徵收附加費方式轉嫁，惟轉嫁程度多寡仍需視當時市況而定。此外，大陸製或大陸籍船舶相較於其他國籍船舶的營運成本將因此增加，進而墊高美洲線整體運價水準，對於非陸籍、非陸製船舶而言將具有競爭優勢。

有法人機構認為，如對陸製貨櫃船及大陸航運業者收取費用，將使全球航運版圖重組，運力及航線將視航商國籍及大陸船隻占比而調整，大陸航商如中遠海及陸製船隻占比較高的航商，運力將重新分配至北美以外航線，同時，北美航線將由陸製船隻佔比較低的航商所壟斷。若僅對大陸航商收費，目前全球商業商船僅19%由大陸營運，航線調整後對全球運價應無太大影響。

若全面收費，由於大陸造船業目前市占率已達70%，各航商多少有用到陸製船隻，僅比重高低不同，因此全面收費後勢必需額外付費，並直接轉嫁予託運人、推升運價。

以上此次對大陸航商及陸製船隻收費的提案，將有利陸製船隻占比較低、非大陸籍的航商，以及大陸以外的造船業，台股而言，長榮、萬海、陽明、台船（2208），可望受惠。

但也有分析師認為，農曆春節過後市場運價仍處於下行階段，隨近期運價跌幅擴大，相對提升航商3月喊漲運價成功的機率，但後續市場變數仍多，運價是否落底仍有待觀察。

美國 航線 造船

延伸閱讀

國內首艘RORO客貨船！澎湖輪獲德國 iF 設計大獎

導入美學設計、人本交通理念 澎湖輪獲德國iF設計大獎

評年度經濟公報 陸統計局：經濟穩定運作難度上升

大陸與越南外交磋商 越方建議保持海上問題談判機制

相關新聞

上市櫃護盤…1,744億上膛 友達、譜瑞等預計買回逾28萬張庫藏股

台股近期震盪劇烈，衝擊投資人信心，包括友達、譜瑞-KY、南茂、燁輝等多家上市櫃公司紛紛宣布祭出庫藏股，預計共備妥達1,7...

「股票禮品卡」沙盒 5月啟動

睽違三年，終見金融科技創新實驗新案。金管會昨（27）日宣布核准永豐金證券申辦「股票禮品卡」，這張禮品卡結合股票投資，民眾...

連假前夕 大盤爆量下跌

台股昨（27）日受輝達（NVIDIA）財報利多鈍化、MSCI季度調整及連假前賣壓出籠影響，由台積電為首的AI概念股領跌，...

台積電概念股 大摩看多

摩根士丹利證券（大摩）發布「半導體資本設備」產業報告，調高2025年及2026年晶圓製造設備（WFE）營收規模，短期看好...

就市論勢／成衣、製鞋、自行車 可布局

今年是疫情後景氣復甦的成長期第三年，若自2020年疫情出現時起算，今年已是新一輪經濟循環的第五年，若無殺手級產品或服務做後盾，多頭榮景可能轉趨震盪並進入空頭。不過投資人無須擔心，AI發展仍在初期階段，美國大型CSP業者持續投入高額資本支出，AI相關需求仍高，是支持大盤震盪後持續走高主要動能。

外資賣超鴻海台積電 法人：觀察下週AI指標股表現

MSCI季度調整今天在盤後生效，台股終場跌349.37點，收23053.18點，成交值新台幣5229.64億元。三大法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。