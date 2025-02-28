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連假前夕 大盤爆量下跌
台股昨（27）日受輝達（NVIDIA）財報利多鈍化、MSCI季度調整及連假前賣壓出籠影響，由台積電為首的AI概念股領跌，儘管公股行庫進場買超66.1億元阻跌，大盤仍摜破季線爆5,499億元大量，終場跌349點收23,053點，月線跌472點。
MSCI季度調整效應發威，台股昨日最後一盤成交量高達1,282億元、史上第五大，其中，華新、新光金、南亞科等尾盤分別出現22.7萬、13.4萬、10.9萬張巨量；台積電終場下跌20元收1,040元，失守半年線。
展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，輝達財報及展望驚喜有限，但AI趨勢未變，台股3月憑藉MWC展、台北國際工具機展、太空衛星大展、輝達GTC大會等題材，加上季底作帳效應，多頭蓄勢反攻可期。
三大法人昨日同步賣超598.7億元，去年11月13日以來最多。其中，外資賣超達451億元，連四賣，累計2月賣超1,659.8億元，近三月最多。外資在台指期留倉淨空單增加1,706口，達36,719口，維持中性偏空操作。
投信單日賣超80億元，連二賣，2月共賣62.1億元，連三月站在賣方；自營商賣超67.6億元，連四賣，2月賣超345.5億元；八大公股行庫砸66.1億元進場護盤，主要敲進台積電（2330）、廣達、鴻海、欣興等。
台股昨日以平高盤開出，隨後電子權值股齊步走弱，拖累盤勢逐步向下，加上尾盤MSCI季度調整盤後生效，最後一盤爆大量下殺107點，收在當日最低點。
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