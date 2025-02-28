快訊

228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

連假前夕 大盤爆量下跌

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（27）日受輝達（NVIDIA）財報利多鈍化、MSCI季度調整及連假前賣壓出籠影響，由台積電為首的AI概念股領跌，儘管公股行庫進場買超66.1億元阻跌，大盤仍摜破季線爆5,499億元大量，終場跌349點收23,053點，月線跌472點。

MSCI季度調整效應發威，台股昨日最後一盤成交量高達1,282億元、史上第五大，其中，華新、新光金、南亞科等尾盤分別出現22.7萬、13.4萬、10.9萬張巨量；台積電終場下跌20元收1,040元，失守半年線。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，輝達財報及展望驚喜有限，但AI趨勢未變，台股3月憑藉MWC展、台北國際工具機展、太空衛星大展、輝達GTC大會等題材，加上季底作帳效應，多頭蓄勢反攻可期。

三大法人昨日同步賣超598.7億元，去年11月13日以來最多。其中，外資賣超達451億元，連四賣，累計2月賣超1,659.8億元，近三月最多。外資在台指期留倉淨空單增加1,706口，達36,719口，維持中性偏空操作。

投信單日賣超80億元，連二賣，2月共賣62.1億元，連三月站在賣方；自營商賣超67.6億元，連四賣，2月賣超345.5億元；八大公股行庫砸66.1億元進場護盤，主要敲進台積電（2330）、廣達、鴻海、欣興等。

台股昨日以平高盤開出，隨後電子權值股齊步走弱，拖累盤勢逐步向下，加上尾盤MSCI季度調整盤後生效，最後一盤爆大量下殺107點，收在當日最低點。

台積電 台股

延伸閱讀

把握228連假好天氣！下周全台溼答答 氣溫下降「恐有10度溫差」

交通量估平日1.3倍…明連假首日國道10路段易壅塞 國5恐清晨5時開始塞

228連假明起3天 北市環保局這天不收運垃圾

228連假遊新北淡水 草坡繽紛風風節地景季節限定

相關新聞

上市櫃護盤…1,744億上膛 友達、譜瑞等預計買回逾28萬張庫藏股

台股近期震盪劇烈，衝擊投資人信心，包括友達、譜瑞-KY、南茂、燁輝等多家上市櫃公司紛紛宣布祭出庫藏股，預計共備妥達1,7...

台積電概念股 大摩看多

摩根士丹利證券（大摩）發布「半導體資本設備」產業報告，調高2025年及2026年晶圓製造設備（WFE）營收規模，短期看好...

台股本周下挫677點、法人聯手狂賣逾1,500億元 電子股成受災戶

台股受到MSCI季度調整生效影響，指數承壓，終場收跌349點，跌幅1.4%，大盤收在23,053點，成交量放量至5,34...

「股票禮品卡」沙盒 5月啟動

睽違三年，終見金融科技創新實驗新案。金管會昨（27）日宣布核准永豐金證券申辦「股票禮品卡」，這張禮品卡結合股票投資，民眾...

連假前夕 大盤爆量下跌

台股昨（27）日受輝達（NVIDIA）財報利多鈍化、MSCI季度調整及連假前賣壓出籠影響，由台積電為首的AI概念股領跌，...

就市論勢／成衣、製鞋、自行車 可布局

今年是疫情後景氣復甦的成長期第三年，若自2020年疫情出現時起算，今年已是新一輪經濟循環的第五年，若無殺手級產品或服務做後盾，多頭榮景可能轉趨震盪並進入空頭。不過投資人無須擔心，AI發展仍在初期階段，美國大型CSP業者持續投入高額資本支出，AI相關需求仍高，是支持大盤震盪後持續走高主要動能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。