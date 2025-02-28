快訊

228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

上市櫃護盤…1,744億上膛 友達、譜瑞等預計買回逾28萬張庫藏股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股近期震盪劇烈，衝擊投資人信心。聯合報系資料照
台股近期震盪劇烈，衝擊投資人信心。聯合報系資料照

台股近期震盪劇烈，衝擊投資人信心，包括友達（2409）、譜瑞-KY、南茂、燁輝等多家上市櫃公司紛紛宣布祭出庫藏股，預計共備妥達1,744億元銀彈，買回逾28萬張自家股票，為季底作帳暖身。

受到川普關稅議題、美國消費者信心下滑、人工智慧（AI）算力過剩疑慮等影響，美股四大指數自高檔拉回，台股在獲利賣壓湧現下，指數上下波動加劇，且近二月外資及投信均偏空操作，市場資金僅著墨特定題材個股或族群點火，部分心態偏多的上市櫃公司為護持股價，相繼宣布買回庫藏股，以提振市場信心。

近期實施庫藏股主要公司
近期實施庫藏股主要公司

根據CMoney統計，近期宣布實施庫藏股、且仍在實施期限內的上市櫃公司，包括燁輝、大地-KY、大同、訊聯、91APP*-KY、長佳智能、威力暘-創、譜瑞-KY、瑞智、浪凡、佳邦、南茂、友達、台數科、長聖等約20家。

以預計買回金額上限來看，面板大廠友達683.8億元最多，譜瑞-KY分兩次各為202.4億元居次，接下來依序為南茂173.8億元、燁輝84億元、敦泰73.3億元、佳邦56.2億元、廣華-KY 51.7億元、台數科49.5億元、瑞智48.5億元等。

上述實施庫藏股的公司，以友達預計買回15.3萬張最多，大同、燁輝、南茂分別為7.5萬張、1.5萬張、1萬張，瑞智、長佳智能、泰谷、商億-KY、敦泰、91APP*KY、威力暘-創、浪凡、長聖則在2,000張至5,000張不等。

至於買回庫藏股目的，以「維護公司信用及股東權益」為目的公司，包括燁輝、大地-KY、譜瑞-KY、友達、台數科等。至於以「轉讓股份予員工」為考量，則有訊聯、長佳智能、瑞智、浪凡、敦泰等。

台新投顧副總經理黃文清指出，買回自家股票有利消化市場浮額，提供股價下檔支撐，也凸顯公司派對現金流量及中長期基本面具有信心，有機會吸引法人買盤進駐，利於推升股價走揚。

凱基投顧認為，台指期昨（27）日尾盤並未跟隨大盤殺低，且正價差由前一日的15點擴大至143點，意味下周一大盤將出現反彈走勢，屆時若能重返季線以上，盤勢就有機會止穩，未來突破短期均線將有助行情再度轉強。

友達 燁輝

延伸閱讀

不流行北漂？苗栗以北到台中就學增2成 學生直呼：城市競爭力數一數二

金管會助攻！上市櫃基層員工明年有望加薪、分獎金了

面板雙虎股東會紀念品揭曉 不約而同都送「這1物」

友達車用營收看增15%

相關新聞

上市櫃護盤…1,744億上膛 友達、譜瑞等預計買回逾28萬張庫藏股

台股近期震盪劇烈，衝擊投資人信心，包括友達、譜瑞-KY、南茂、燁輝等多家上市櫃公司紛紛宣布祭出庫藏股，預計共備妥達1,7...

台積電概念股 大摩看多

摩根士丹利證券（大摩）發布「半導體資本設備」產業報告，調高2025年及2026年晶圓製造設備（WFE）營收規模，短期看好...

台股本周下挫677點、法人聯手狂賣逾1,500億元 電子股成受災戶

台股受到MSCI季度調整生效影響，指數承壓，終場收跌349點，跌幅1.4%，大盤收在23,053點，成交量放量至5,34...

「股票禮品卡」沙盒 5月啟動

睽違三年，終見金融科技創新實驗新案。金管會昨（27）日宣布核准永豐金證券申辦「股票禮品卡」，這張禮品卡結合股票投資，民眾...

連假前夕 大盤爆量下跌

台股昨（27）日受輝達（NVIDIA）財報利多鈍化、MSCI季度調整及連假前賣壓出籠影響，由台積電為首的AI概念股領跌，...

就市論勢／成衣、製鞋、自行車 可布局

今年是疫情後景氣復甦的成長期第三年，若自2020年疫情出現時起算，今年已是新一輪經濟循環的第五年，若無殺手級產品或服務做後盾，多頭榮景可能轉趨震盪並進入空頭。不過投資人無須擔心，AI發展仍在初期階段，美國大型CSP業者持續投入高額資本支出，AI相關需求仍高，是支持大盤震盪後持續走高主要動能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。