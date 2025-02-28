上市櫃護盤…1,744億上膛 友達、譜瑞等預計買回逾28萬張庫藏股

台股近期震盪劇烈，衝擊投資人信心，包括友達（2409）、譜瑞-KY、南茂、燁輝等多家上市櫃公司紛紛宣布祭出庫藏股，預計共備妥達1,744億元銀彈，買回逾28萬張自家股票，為季底作帳暖身。

受到川普關稅議題、美國消費者信心下滑、人工智慧（AI）算力過剩疑慮等影響，美股四大指數自高檔拉回，台股在獲利賣壓湧現下，指數上下波動加劇，且近二月外資及投信均偏空操作，市場資金僅著墨特定題材個股或族群點火，部分心態偏多的上市櫃公司為護持股價，相繼宣布買回庫藏股，以提振市場信心。

近期實施庫藏股主要公司

根據CMoney統計，近期宣布實施庫藏股、且仍在實施期限內的上市櫃公司，包括燁輝、大地-KY、大同、訊聯、91APP*-KY、長佳智能、威力暘-創、譜瑞-KY、瑞智、浪凡、佳邦、南茂、友達、台數科、長聖等約20家。

以預計買回金額上限來看，面板大廠友達683.8億元最多，譜瑞-KY分兩次各為202.4億元居次，接下來依序為南茂173.8億元、燁輝84億元、敦泰73.3億元、佳邦56.2億元、廣華-KY 51.7億元、台數科49.5億元、瑞智48.5億元等。

上述實施庫藏股的公司，以友達預計買回15.3萬張最多，大同、燁輝、南茂分別為7.5萬張、1.5萬張、1萬張，瑞智、長佳智能、泰谷、商億-KY、敦泰、91APP*KY、威力暘-創、浪凡、長聖則在2,000張至5,000張不等。

至於買回庫藏股目的，以「維護公司信用及股東權益」為目的公司，包括燁輝、大地-KY、譜瑞-KY、友達、台數科等。至於以「轉讓股份予員工」為考量，則有訊聯、長佳智能、瑞智、浪凡、敦泰等。

台新投顧副總經理黃文清指出，買回自家股票有利消化市場浮額，提供股價下檔支撐，也凸顯公司派對現金流量及中長期基本面具有信心，有機會吸引法人買盤進駐，利於推升股價走揚。

凱基投顧認為，台指期昨（27）日尾盤並未跟隨大盤殺低，且正價差由前一日的15點擴大至143點，意味下周一大盤將出現反彈走勢，屆時若能重返季線以上，盤勢就有機會止穩，未來突破短期均線將有助行情再度轉強。