就市論勢／成衣、製鞋、自行車 可布局

盤勢分析

今年是疫情後景氣復甦的成長期第三年，若自2020年疫情出現時起算，今年已是新一輪經濟循環的第五年，若無殺手級產品或服務做後盾，多頭榮景可能轉趨震盪並進入空頭。不過投資人無須擔心，AI發展仍在初期階段，美國大型CSP業者持續投入高額資本支出，AI相關需求仍高，是支持大盤震盪後持續走高主要動能。

此外就基本面而言，美國與台灣2025年企業獲利成長預估10~15%，股市仍是偏多看待。但受到關稅、貿易戰不確定因素影響，股市震盪幅度將加大。短期而言，輝達3月中將舉行GTC有望推出新產品架構，有助激勵市場信心。

投資建議

今年股市震盪幅度擴大，不排除短線震幅甚至可能動搖長期投資人的持股信心，除避免使用財務槓桿，相較過去買進即長期持有的做法，亦可適度在高檔調節，保留部分現金在低檔買進。

至於產業布局，相較過去二年資金聚焦AI類股，今年應是百家爭鳴局面，傳產類股也有表現機會，例如俄烏戰爭和解後將有大量重建需求，因此在布局持續看好的AI零組件、矽光子等相關類股外，亦可將部分資金放在受惠美歐內需的消費類股如成衣、製鞋與自行車等。多元化布局搭配靈活持股調控，以降低大盤波動影響。