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台積電概念股 大摩看多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

摩根士丹利證券（大摩）發布「半導體資本設備」產業報告，調高2025年及2026年晶圓製造設備（WFE）營收規模，短期看好儲存型快閃記憶體（NAND Flash），但懷疑其續航力。在台廠中，看多台積電（2330）相關概念。

大摩將今年WFE預估營收從原先960億美元（年減6%）上調到990億美元（年減3%）；2026年WFE預估營收從1,010億美元（年增6%）上調至1,030億美元（年增4%）。

大摩上調WFE今年市場營收，主要動力來自NAND（增加10億美元）及動態隨機存取記憶體（DRAM）（增加20億美元）；明年上修主要貢獻來自NAND（5億美元）及邏輯製程（15億美元）。

在NAND方面，由於終端市場需求仍弱，大摩對NAND WFE並沒有太過樂觀。不過，如果三星、日本鎧俠及長江存儲恢復支出，不論獲利能力如何，產業競爭局勢都將推升近期支出。

大摩估計，就WFE全球各區域來看，台灣WFE廠營收繼連續兩年都負成長逾20%後，預估今年可望成長27%，2026年可望成長15%，占全球WFE比重從2024年的15%，增加到2025年的19%，再增加到21%，超越南韓的18%，成為全球第二。同期間大陸WFE比重從41%下滑到36%，再下降到31%。其他市場變動不大。

大摩指出，半導體設備（SPE）廠對WFE今年預估成長力道差異不大，年成長幅度從持平到4-6%不等。不過，SPE對DRAM前景看法差異很大，從成長到持平到下滑等。大摩則估計，由於高頻寬記憶體（HBM）特定設備支出提前到2024年下半年，加上標準型DRAM價格下降，因此2025年DRAM WFE年增率將下滑。

整體來看，大摩看好台積電概念及中國大陸企業，短期看好NAND，對DRAM看法則更加負面。如果出現兩條件，大摩對SPE的看法會更正面：一是英特爾狀況解除，包括第三方收購英特爾代工服務（IFS），或是多家公司投資英特爾或IFS。二是記憶體景氣周期出現轉折點，也就是終端市場需求改善。

NAND 台積電 大摩

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