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富邦、日盛投信4月1日合併 投資長高子敬28日辭任

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

富邦投信與日盛投信將於4月1日合併，相關交接作業正緊鑼密鼓進行。值得注意的是，高層人事異動也率先揭開序幕——超過25年投信業資歷的日盛投信投資長高子敬，確定將於2月28日辭任。

富邦投信去年底以超過18億元收購日盛投信100%股權後，人事布局持續調整。日盛投信董事長林麗珍已率先轉任顧問，其董事長職位則由富邦投信董事長黃昭棠兼任。

市場傳出，高子敬的離任將於2月28日獲准。過去，他曾擔任凱基投信總經理暨投資長、第一金投信副總經理暨投資長、柏瑞投信投資長等職務，擁有內、外資及公股投信的完整歷練。

事實上，日盛投信的台股基金於2023年度締造輝煌佳績，日盛新台商基金、日盛MIT主流基金、日盛上選基金A年度報酬率分別高達103.6%、95.7%、90.9%，遠超越同類型基金平均報酬率的46.4%，在229檔台股基金中排名勇奪冠軍、亞軍、季軍，為業界翹楚，合併後有望再創佳績。

富邦投信 董事長

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