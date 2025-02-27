快訊

綠營「喬不攏」？沈伯洋從中攔胡召委 藍委爆他背景：爭議事件多

常見！雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

外資賣超鴻海台積電 法人：觀察下週AI指標股表現

中央社／ 台北27日電
AI示意照。圖／ingimage
AI示意照。圖／ingimage

MSCI季度調整今天在盤後生效，台股終場跌349.37點，收23053.18點，成交值新台幣5229.64億元。三大法人同步賣超，合計賣超599.94億元；其中外資賣超451.09億元，本週連4賣，賣超前3名皆大型權值股，依序為鴻海、台積電廣達

凱基投顧表示，本週台股盤面結構受美股半導體下跌影響，台積電跌破季線，電子類股指數也失守季線。下週除觀察台積電能否站回季線之外，輝達財報公布後，AI伺服器指標股廣達、鴻海、緯穎與散熱指標股雙鴻將是電子類股，甚至是大盤關鍵。

觀察27日三大法人籌碼動向，三大法人同步賣超，合計賣超599.94億元，其中自營商賣超67.65億元，投信賣超81.2億元，外資及陸資賣超451.09億元。

個股方面，外資今天賣超前3名分別是鴻海2萬9666張居冠，第2名是台積電1萬7446張，第3名為廣達1萬6727張。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，2024年10月到目前都是區間整理，低檔22700點至高檔23700點區間震盪，皆是此格局不變。

他也表示，去年漲多的股票，今年開始出現修正整理，低基期類股輪流上漲，非電子今年較強，像是原料族群受惠烏克蘭重建概念，金融股有高股息題材，電子類股漲多主要是AI概念股，但舊AI股如廣達、台積電呈震盪整理。

黃文清認為，美國總統川普關稅不確定因素的壓力仍舊存在；不過今年3月有工具機展和2025世界通訊大會（MWC 2025）等，都有題材發揮可能性。整體來看，中小型個股表現空間大，行情為區間震盪整理。

台積電 廣達

延伸閱讀

陳志強賣掉3張台積電娶曾智希 婚禮主桌康乃馨獻過世媽

外資賣超451億元 權值雙雄落難、買超中鋼逾5萬張

川普利空罩頂 台積電殺尾盤、收最低1,040元

台積電下跌15元 台股盤中跌勢擴大

相關新聞

台股本周下挫677點、法人聯手狂賣逾1,500億元 電子股成受災戶

台股受到MSCI季度調整生效影響，指數承壓，終場收跌349點，跌幅1.4%，大盤收在23,053點，成交量放量至5,34...

外資賣超451億元 權值雙雄落難、買超中鋼逾5萬張

台股27日再度轉跌，早盤開高後便一路震盪走低，終場下挫349.37點、收在23,053.18點，跌破季線。三大法人聯手賣...

外資賣超鴻海台積電 法人：觀察下週AI指標股表現

MSCI季度調整今天在盤後生效，台股終場跌349.37點，收23053.18點，成交值新台幣5229.64億元。三大法人...

台股本週下跌677點 上市公司總市值降至74.05兆

明天是228和平紀念日，台股休市，本週台股僅開盤4天，今天收在23053.18點，隨台積電股價回檔，本週集中市場指數下跌...

安聯投信解析：台股季線失守 權值股疲軟

輝達（NVIDIA）財報報喜，台股27日紅盤開出，包括機器人概念股和工具機類股多有表現；但隨後面臨權值股走軟與評價面修正...

永豐金證券「股票禮品卡」獲金管會監理沙盒核准 可直接兌換股票

永豐金證券「股票禮品卡」創新業務，2月27日通過金管會金融監理沙盒-金融科技創新實驗核准，包括兩大普惠金融數位創新突破，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。