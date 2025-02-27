台股本週下跌677點 上市公司總市值降至74.05兆
明天是228和平紀念日，台股休市，本週台股僅開盤4天，今天收在23053.18點，隨台積電股價回檔，本週集中市場指數下跌677.07點或2.85%，失守季線約23116點。根據證交所統計，上市公司總市值降到新台幣74兆516億元。
產業別指數方面，本週以鋼鐵類指數上漲5.08%，漲幅最大；其他電子類指數下跌4.63%，跌幅最大。其他未含金融類指數下跌655.1點，跌幅約3.16%；未含電子類指數下跌69.98點，跌幅約0.35%；未含金融電子類指數下跌61.03點，跌幅約0.41%。
本週全體上市股票成交金額為1兆5630億元，股票成交量週轉率1.99%。成交金額前3名的產業包括半導體類成交金額4652.02億元，占全體上市股票交易金額比重29.76%；電子零組件類成交金額2014.43億元，占比12.89%；電腦及週邊設備類成交金額1735.03億元，占比11.1%。
累計今年初開盤迄今共34個交易日，集中市場總成交金額為12兆7766億元，市場日平均成交金額3757.84億元，股票成交量週轉率為13.5%，股票日平均成交量週轉率0.4%。
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