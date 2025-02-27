台股本周下挫677點、法人聯手狂賣逾1,500億元 電子股成受災戶
台股受到MSCI季度調整生效影響，指數承壓，終場收跌349點，跌幅1.4%，大盤收在23,053點，成交量放量至5,345億元。本周台股下挫677點，周線再度翻黑，跌幅2.8%。
三大法人本周全數站在賣方，投信連續第三周調節63.3億元，外資轉買為賣1,197.6億元，自營商賣超241.3億元，三大法人合計賣超1,502.4億元。
PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，本州加權指數表現遜於OTC指數的1.33%，且從三大類股來看，表現最差為電子指數，下跌3.9%，同期間傳產與金融指數僅小跌0.41%、0.25%，反映盤面資金類股輪動。
杜欣霈分析，AI指標股輝達（NVIDIA）公布2024年第4季財報表現驚艷市場，不僅營收數據超出市場預期，數據中心的營收更為亮眼，銷售額356億美元超過平均預期341億美元，季增16%，對於2025年第1季亦給出強勁財測。
輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，市場對Blackwell的需求「非常驚人」，而且AI模型訓練完成後，若要繼續優化推理能力的人工智慧軟體訓練，仍需要使用輝達晶片，亦即需求端只會有增無減，不僅緩解市場對DeepSeek爆紅以來的疑慮，也大幅提振市場對AI趨勢展望的信心，激勵AI相關概念股有所表現。
另外，杜欣霈表示，世界行動通訊大會（MWC）將於3月3日至6日展開，今年主題聚焦AI應用以及低軌道衛星等，包括物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等相關主題也將是本次大會焦點，預料可望帶動相關題材類股。
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