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突破！永豐金證券「股票禮品卡」獲金管會監理沙盒核准

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券「股票禮品卡」獲金管會監理沙盒核准，締造業界連續2件監理沙盒創新案例，禮品卡可直接兌換股票。圖／業者提供
永豐金證券「股票禮品卡」獲金管會監理沙盒核准，締造業界連續2件監理沙盒創新案例，禮品卡可直接兌換股票。圖／業者提供

永豐金證券「股票禮品卡」創新業務，27日通過金管會金融監理沙盒-金融科技創新實驗核准，包括二大普惠金融數位創新突破，第一是證券商將在金管會的監督下，首次擴展至數位禮品卡市場；第二點則是將節慶送禮需求，結合投資理財，讓禮品卡不僅可扣抵手續費，更可用於扣抵證券交割款買股票，成為投資的本金。

永豐金證券暨2021年的「機器人理財服務」後，成為連續第二件、也是唯一擁有二件金融科技創新實驗核准的券商。

永豐金證券指出，「股票禮品卡」金融科技創新實驗的初衷在促進普惠金融創新，讓穩定累積財富的概念透過送禮文化傳遞出去，成為身邊親友開啟投資理財的敲門磚。永豐金證券於二年前開始構思此項金融服務，惟現有法規在禮券定型化契約適用的19個行業中未納入金融機構，因此積極申請金管會沙盒監理門診輔導，金管會也認同在控制風險前提下，讓金融創新有更大的發展可能性，最終促進「股票禮品卡」。

根據Dcard與PPT社群論壇的觀察，網友對於人生各階段的送禮需求，以現金與紅包為多數，不論是畢業季父母想贈與財產給子女，作為理財第一桶金，或是祝賀新生兒滿月致贈紅包；這些送禮背後的目的，其實都隱含對親友與兒女可以擁有財富增值的機會，有財務餘裕可以應對人生各階段關卡。

為了順應近年的數位禮品卡市場趨勢與滿足多元送禮需求，「股票禮品卡」將扣緊3大普惠金融商品優勢：直覺的購買體驗、好入手的面額、與股票交割款折抵。

「股票禮品卡」初步上線提供直覺的購買體驗，送禮人不必成為證券客戶，透過三大電信業者的手機MID實名認證，即可快速完成註冊，體驗一站式的電商購買流程；其次，面額擬以百元為基礎，透過較低的入手門檻，讓大眾都有能力負擔、成為平日送禮的選項之一；最後，「股票禮品卡」可折抵股票交割款，現階段開放存股平台申購標的扣抵，以符合長期穩健累積財富的產品設計初衷。

永豐金證券指出，「股票禮品卡」取得金管會金融科技創新實驗核可後，將會盡快取得開辦業務許可並正式上線，讓國人體驗前所未有的送禮新體驗，藉由培養長期投資的理財習慣，享受資產穩健累積的樂趣。

永豐金 股票 金管會

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