外資賣超451億元 權值雙雄落難、買超中鋼逾5萬張

台股27日再度轉跌，早盤開高後便一路震盪走低，終場下挫349.37點、收在23,053.18點，跌破季線。三大法人聯手賣超599.94億元，其中，外資大舉提款451.09億元，賣超火力集中在具AI概念的電子權值族群，鴻海（2317）遭連3賣、且擴大調節29,666張，列賣超第一，台積電（2330）也遭砍17,445張、列賣超第二，而中鋼（2002）則獲青睞買超53,541張，高居買超個股冠軍。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超451.09億元，投信賣超81.2億元，自營商賣超（合計）67.65億元，其中自營商（自行買賣）買超3.38億元、自營商（避險）賣超71.03億元。

盤面上，在老AI概念族群冷淡回應輝達（NVIDIA）財報下，電子族群幾乎全軍覆沒，僅倚靠中鋼號召鋼鐵大軍強攻，加上四維航（5608）、慧洋-KY（2637）、裕民（2606）等貨櫃航運族群逆勢而上，以及華晶科（3059）等部分機器人概念股撐場抗空，臨收台積電、鴻海、廣達（2382）、聯發科（2454）、華新（1605）等權值要角等又遭空頭突襲，使得大盤指數急殺百餘點，終場重挫349.37點，跌破季線，回防兩萬三千關。台積電收低20元、報1,040元，丟失半年線；聯發科跌45元、報1,515元，退出5日線、月線；鴻海跌6.5元、報174元，摔下月線；廣達跌9.5元、收250.5元，月線告失；台光電（2383）小跌1元、收632元。累計一周大盤指數跌677.07點、跌幅2.85%，2月跌472.23點、跌幅2.01%。

統計27日外資賣超前十大個股依序是：鴻海、台積電、廣達、欣興（3037）、台新金（2887）、元大台灣50（0050）、華新、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、聯電（2303）。

統計外資買超前十大個股依序是：中鋼、復華富時不動產（00712）、凱基金（2883）、國泰20年美債正2（00688L）、裕民、元大美債20正2（00680L）、華邦電（2344）、慧洋-KY、大成鋼（2027）、中鴻（2014）。