安聯投信解析：台股季線失守 權值股疲軟

輝達（NVIDIA）財報報喜，台股27日紅盤開出，包括機器人概念股和工具機類股多有表現；但隨後面臨權值股走軟與評價面修正壓力，跌幅擴大，加上 MSCI 季度調整生效所致，盤中翻黑後一路下探，終場下跌 349 點，收在最低點 23,053 點，成交量放大至 5,230 億元。失守季線。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，農曆年後，台股成交量溫和放大，價增量穩，台股表現優於元月份的振盪，傳產股表現優於電子；過去一周，延續近月的表現，傳產走勢好過電子，美國提高鋼鐵關稅、烏俄重建商機推升市場對散裝航運、鋼鐵股的想像空間，機器人概念持續發酵推高工具機族群；除此之外，評價面位在谷底期的傳產龍頭股維持穩健走勢。

在電子股部分，安聯投信台股團隊表示，AI供應鏈的雜音仍未完成解除，但相對來看，已漸趨明朗，年報的好壞成為影響個股走勢主要因素，IC設計、半導體設備、IC封測乃至於中下游個股呈現拉回，AI類股表現有趨穩現象，其中若年報表現優於預期則走勢仍有創新高的動能。

就盤面上，安聯投信表示，總體來看，傳產股地位相對提高，但以評價修復、美國關稅、俄烏重建等題材面為支撐動力；電子走勢則偏弱，主因在於股價漲幅大、AI雜音等因素；前者在於受惠題材面下的資金挹注，後者則是長線趨勢行進間的修正，兩者多空格局隨時可能對換，目前持平看待兩者輪動，資金是否重回電子，仍視AI伺服器的出現形勢。