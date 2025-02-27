快訊

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

安聯投信解析：台股季線失守 權值股疲軟

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

輝達（NVIDIA）財報報喜，台股27日紅盤開出，包括機器人概念股和工具機類股多有表現；但隨後面臨權值股走軟與評價面修正壓力，跌幅擴大，加上 MSCI 季度調整生效所致，盤中翻黑後一路下探，終場下跌 349 點，收在最低點 23,053 點，成交量放大至 5,230 億元。失守季線。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，農曆年後，台股成交量溫和放大，價增量穩，台股表現優於元月份的振盪，傳產股表現優於電子；過去一周，延續近月的表現，傳產走勢好過電子，美國提高鋼鐵關稅、烏俄重建商機推升市場對散裝航運、鋼鐵股的想像空間，機器人概念持續發酵推高工具機族群；除此之外，評價面位在谷底期的傳產龍頭股維持穩健走勢。

在電子股部分，安聯投信台股團隊表示，AI供應鏈的雜音仍未完成解除，但相對來看，已漸趨明朗，年報的好壞成為影響個股走勢主要因素，IC設計、半導體設備、IC封測乃至於中下游個股呈現拉回，AI類股表現有趨穩現象，其中若年報表現優於預期則走勢仍有創新高的動能。

就盤面上，安聯投信表示，總體來看，傳產股地位相對提高，但以評價修復、美國關稅、俄烏重建等題材面為支撐動力；電子走勢則偏弱，主因在於股價漲幅大、AI雜音等因素；前者在於受惠題材面下的資金挹注，後者則是長線趨勢行進間的修正，兩者多空格局隨時可能對換，目前持平看待兩者輪動，資金是否重回電子，仍視AI伺服器的出現形勢。

AI 台股成交量 鋼鐵股

延伸閱讀

台股下跌349點 三大法人賣超599億元

台積電下跌15元 台股盤中跌勢擴大

川普是台積電「轉大人」必要考驗！台股從狂漲到停滯 老謝：生態會有大改變

台積電漲5元 拉高台股開盤走揚43點

相關新聞

台股下跌349點收23,053點 台積電下挫20元收1,040元

台股27日下跌，早盤以23,446.46點開出，終場收23,053.18點，下跌349.37點，跌幅1.49%，成交量5...

川普利空罩頂 台積電殺尾盤、收最低1,040元

美國總統川普目標「讓製造業回流美國、改善貿易逆差」，並威脅對半導體開徵關稅，帶給台股不少壓力，而台積電可能入股英特爾的相...

比特幣下探82000美元 概念股壓力山大

比特幣自1月下旬持續震盪走跌，27日盤中跌破 85000美元大關，一度落至不到82200美元、下探3餘月波段低點，台廠相...

台股本周下挫677點、法人聯手狂賣逾1,500億元 電子股成受災戶

台股受到MSCI季度調整生效影響，指數承壓，終場收跌349點，跌幅1.4%，大盤收在23,053點，成交量放量至5,34...

外資賣超451億元 權值雙雄落難、買超中鋼逾5萬張

台股27日再度轉跌，早盤開高後便一路震盪走低，終場下挫349.37點、收在23,053.18點，跌破季線。三大法人聯手賣...

安聯投信解析：台股季線失守 權值股疲軟

輝達（NVIDIA）財報報喜，台股27日紅盤開出，包括機器人概念股和工具機類股多有表現；但隨後面臨權值股走軟與評價面修正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。