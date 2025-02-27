漲停收盤 中國信託證券主辦錼創科技一KY創掛牌

中國信託證券主辦PlayNitride Inc.（簡稱錼創科技）（6854）發行的三年期有擔保可轉換公司債「錼創科技一KY創」（68541），27日掛牌上櫃，直接以漲停價110元開盤鎖住至收盤，表現亮眼。

MSCI這季度調整，錼創科技入列為全球小型指數成分股，調整結果於27日收盤生效。這次納入指數吸引法人買盤湧入，帶動近期股價走高，亦提升錼創科技在國際資本市場的能見度，有助於後續股價表現。

錼創科技2014年成立，為MicroLED解決方案供應商，主要業務涵蓋高均勻性LED磊晶、Micro LED晶片、巨量轉移、檢測、維修等完整解決方案，錼創科技近期業務表現良好，隨著生產良率持續提升，2024年第三季成功轉虧為盈，全年營收達到17.68億元，年增87.53%，創下歷史新高。

隨著MicroLED市場持續走強，錼創科技在電視、頭戴式顯示器及智慧手錶有倍數成長空間，該公司亦積極拓展車用市場，目前正與歐洲車廠洽談訂單，處於設計階段，預計 2027 至 2030 年可進入實裝階段，為公司營收帶來成長新動能。另外錼創科技營收逐漸轉向多元，其銷售自製MicroLED設備的高毛利率也顯示出獲利潛力，錼創科技成長動能將維持強勁態勢，營收預期將呈現逐季成長。

中國信託證券積極協助優質企業籌資及進入資本市場，2025年協助軟板大廠旭軟發行有擔保可轉換公司債，超額認購倍數3.79倍，得標均價為112.55元，打破近期低迷的可轉債市場行情；中傑-KY上市前競拍合格投票數量75,892張，超額認購倍數6.09倍，創今年市場最高紀錄。

中國信託證券2024年榮獲證交所及櫃買中心頒發「攜手同行獎－證券承銷商」、「推動創新獎－證券承銷商」、「推薦輔導上櫃績效獎－證券承銷商」等三項大獎，實績備受主管機關肯定。未來中國信託證券將繼續協助具特色及成長潛力的公司深化營運規模，創造臺灣產業榮景。