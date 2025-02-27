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台股下跌349點 三大法人賣超599億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股27日開高，盤中一度賣壓出籠，收在最低23,053.18點，下跌349.37點，跌幅1.49%，成交量5,229.64億元，三大法人賣超599.94億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超451.09億元，投信賣超81.2億元，自營商賣超（合計）67.65億元，其中自營商（自行買賣）買超3.38億元，自營商（避險）賣超71.03億元。

台積電（2330）收最低1,040元，跌幅1.89%，略微跌破半年線；科技權值股多下跌，近日股價表現較為強勢的聯發科（2454）也收跌，收在1,515元，跌幅2.88%；鴻海（2317）、廣達（2382）跌幅逾3%，鴻海收最低174元。族群中剩鋼鐵、散裝較為抗跌，中鋼（2002）仍上漲逾2%，收24.35元，並再創波段新高；慧洋-KY（2637）、裕民（2606）等雖漲幅縮小，但收盤仍維持上漲。

三大法人 自營商

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