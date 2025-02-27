快訊

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

聽新聞
0:00 / 0:00

動能策略有效 富邦 ETF 009802創募集新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
儘管近期台股受到台積電（2330）下跌的影響，面臨修正，反觀旗艦動能50指數則因未配置台積電，加上最大持股聯發科（2454）連兩日收高，推動旗艦動能50指數表現亮眼。圖／聯合報系資料照片
儘管近期台股受到台積電（2330）下跌的影響，面臨修正，反觀旗艦動能50指數則因未配置台積電，加上最大持股聯發科（2454）連兩日收高，推動旗艦動能50指數表現亮眼。圖／聯合報系資料照片

儘管近期台股受到台積電（2330）下跌的影響，面臨修正，反觀旗艦動能50指數則因未配置台積電，加上最大持股聯發科（2454）連兩日收高，推動旗艦動能50指數表現亮眼。本周甫募集完成的富邦旗艦50（009802）ETF就是追蹤旗艦動能50指數，該ETF這次募集成績亮眼，短短三天便募集158億元，不僅為2025年以來募集金額最高的ETF，更打破富邦投信旗下富邦特選高股息30（00900）ETF的募集紀錄。

富邦投信指出，009802主打大型股+動能的雙因子策略，在年後開市以來展現優異的抗跌性及恢復力。自蛇年開紅盤(2月3日)以來，截至2月26日，加權指數及台灣50指數含息報酬皆呈現下跌，旗艦動能50指數則逆勢上揚3.64%，旗艦動能50指數3月中即將換股，投資人現在就是提前布局的好時機，正好掌握交易契機，也就是價差交易機率最高的時候。分析其中原因，在於旗艦動能50指數選股邏輯是因為大型股行情的股價延續性較強，而不需要頻繁地換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，讓動能策略成為長期累積超額報酬的方式。

富邦投信表示，短線的經濟數據震盪不影響進入AI時代的腳步。隨著技術的進步，將有更大的機會推出真正市場期待的殺手級AI應用軟體，AI趨勢方興未艾，台股企業扮演著全球AI硬體與應用發展及相關供應鏈的要角，在這波大趨勢下絕對無法缺席，但隨著大盤指數攀高，經濟成長數字將因基期墊高，而出現雖仍成長、但增幅放緩的狀況，2025年股市呈現震盪走勢在所難免。

富邦投信建議投資人，選擇適當的投資工具納入投資組合，將可提高勝率，009802則是投資人降低選股及擇時困難的首選。

台股主要指數表現。資料來源：CMoney
台股主要指數表現。資料來源：CMoney

009802富邦旗艦50 富邦投信

延伸閱讀

台積電下跌15元 台股盤中跌勢擴大

川普是台積電「轉大人」必要考驗！台股從狂漲到停滯 老謝：生態會有大改變

台積電漲5元 拉高台股開盤走揚43點

老AI喊衝 台股黑翻紅 壽險、主力買盤進場

相關新聞

台股下跌349點收23,053點 台積電下挫20元收1,040元

台股27日下跌，早盤以23,446.46點開出，終場收23,053.18點，下跌349.37點，跌幅1.49%，成交量5...

川普利空罩頂 台積電殺尾盤、收最低1,040元

美國總統川普目標「讓製造業回流美國、改善貿易逆差」，並威脅對半導體開徵關稅，帶給台股不少壓力，而台積電可能入股英特爾的相...

比特幣下探82000美元 概念股壓力山大

比特幣自1月下旬持續震盪走跌，27日盤中跌破 85000美元大關，一度落至不到82200美元、下探3餘月波段低點，台廠相...

台股下跌349點 三大法人賣超599億元

台股27日開高，盤中一度賣壓出籠，收在最低23,053.18點，下跌349.37點，跌幅1.49%，成交量5,229.6...

動能策略有效 富邦 ETF 009802創募集新高

儘管近期台股受到台積電（2330）下跌的影響，面臨修正，反觀旗艦動能50指數則因未配置台積電，加上最大持股聯發科（245...

老AI甜甜價來了？分析師看好這些族群

輝達 （NVIDIA）財報及財測出爐，營收、獲利和財測都優於華爾街預期， 但盤後股價表現失色，台股AI股更是下跌居多，老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。