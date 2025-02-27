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台股下跌349點收23,053點 台積電下挫20元收1,040元

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台股下跌349點收23,053點 台積電下挫20元收1,040元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股27日下跌，早盤以23,446.46點開出，終場收23,053.18點，下跌349.37點，跌幅1.49%，成交量5,229.6億元。圖／AI生成
台股27日下跌，早盤以23,446.46點開出，終場收23,053.18點，下跌349.37點，跌幅1.49%，成交量5,229.6億元。圖／AI生成

台股27日下跌，早盤以23,446.46點開出，終場收23,053.18點，下跌349.37點，跌幅1.49%，成交量5,229.6億元。櫃買則收259.92點，下跌2.3點。台積電（2330）終場收1,040元，下跌20元。

盤面上以類股來看，以電腦周邊、其他電子、資訊服務、電器電纜、居家生活、塑膠、油電燃氣等較為弱勢，另外則以鋼鐵、觀光、橡膠、玻陶、化工等表現強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有台光電（2383）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、嘉澤（3533）、亞光（3019）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、富喬（1815）、華新（1605）、聯鈞（3450）、上銀（2049）、南亞科（2408）、欣興（3037）、智邦（2345）、奇鋐（3017）等。

而量大強勢的則有，台達電（2308）、慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、海華（3694）、華晶科（3059）、大成鋼（2027）、鈊象（3293）、聯電（2303）、中鋼（2002）、威強電（3022）、旺矽（6223）、高技（5439）等。

統一投顧表示，輝達財報優於預期，輝達創辦人黃仁勳透露，市場對AI晶片Blackwell的需求是驚人的，模型預訓練完成後，繼續優化其推理能力的人工智慧軟體訓練，需要輝達晶片將更多。台廠AI相關概念股可望受惠，指數有望溫和上漲。不過，川普關稅議題持續干擾股市，台股加權指數現階段要大漲不容易，後續觀察外資期貨空單及量價變化。

另外，操作上建議低接不追高、並控制持股比率，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、NVIDIA概念股、AI PC、成衣與鞋材、散裝及高殖利率的營建等族群為主。

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