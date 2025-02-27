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比特幣下探82000美元 概念股壓力山大

經濟日報／ 新媒體中心記者／即時報導
比特幣自1月下旬持續震盪走跌，27日盤中跌破 85000美元大關，一度落至不到82200美元、下探3餘月波段低點。(路透)
比特幣自1月下旬持續震盪走跌，27日盤中跌破 85000美元大關，一度落至不到82200美元、下探3餘月波段低點。(路透)

比特幣自1月下旬持續震盪走跌，27日盤中跌破 85000美元大關，一度落至不到82200美元、下探3餘月波段低點，台廠相關概念股空軍壓境，微星（2377）、麗臺（2465）一度雙殺逾5%，雙鴻（3324）、華碩（2357）、技嘉（2376）、映泰（2399）等也紛紛走低。

比特幣自1月下旬持續震盪走跌，上週更傳出僅次於幣安、交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit遭駭客攻擊，成功竊取Bybit知冷錢包（離線錢包）價值超過15億美元的加密貨幣，創下史上最大單筆加密貨幣竊案紀錄，加上阿根廷總統米雷伊因迷因幣醜聞遭到調查，使市場情緒轉向看壞虛幣，比特幣27日盤中跌破85000美元大關，下探3餘月波段低點，台廠相關概念股也受影響，賣壓加重。

專家指出，市場原期待川普上任後能帶來友善的加密貨幣政策，但至今仍未見具體利多措施，再加上關稅政策、經濟不確定性等疑慮，市場情緒趨向悲觀。專家表示，現階段換手率偏低，若短期沒有利多消息釋出，價格恐難以快速回升。

不過，輝達GTC大會預定3月17日至21日在美國聖荷西登場，華碩、技嘉、微星等都積極搶攻AI伺服器商機，可觀察能否為股價帶來支撐。其中，微星1月營收166.5億元，月增32.2%、年增1.6%，由於輝達（NVIDIA）RTX 50系列顯卡初期供不應求，帶動微星首季可望淡季不淡，法人也看好微星今年業務展望正向；籌碼面上，本周以來外資買超689張、但本土法人賣超666張，2月以來三大法人聯手買超23695張。

加密貨幣 微星 比特幣

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