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老AI甜甜價來了？分析師看好這些族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達 （NVIDIA）財報及財測出爐，營收、獲利和財測都優於華爾街預期， 但盤後股價表現失色，台股AI股更是下跌居多，老AI股也是一片慘綠。路透
輝達 （NVIDIA）財報及財測出爐，營收、獲利和財測都優於華爾街預期， 但盤後股價表現失色，台股AI股更是下跌居多，老AI股也是一片慘綠。路透

輝達 （NVIDIA）財報及財測出爐，營收、獲利和財測都優於華爾街預期， 但盤後股價表現失色，台股AI股更是下跌居多，老AI股也是一片慘綠， 到底這個時候對AI股該買或者還要再觀察？分析師認為，解讀輝達財報應是利多，看好老AI股包括散熱、PCB、ABF等，還有AI PC等都值得留意。

輝達在周三盤後公布超出華爾街預期的上季銷售和獲利，去年第4季營收393億美元，年增78%，Blackwell在上季帶來110億美元的營收，資料中心部門上季營收為356億美元，年增93%，遊戲和AI個人電腦部門的營收25億美元，年減11%。

輝達去年第4季淨利220億美元，年增80%；毛利率收窄到73%，較一年前少3個百分點；營運費用攀升48%。輝達預估本季營收約430億美元，上下浮動2%， 較分析師預估約420億美元高。

輝達執行長黃仁勳指出，AI轉向「推理」模型，用數位大腦來思考答案，將會需要更多運算能力，是促成購買激增的原因；在此一背景下，NVIDIA成長態勢依舊強勁。

輝達在財報公布前， 股價上漲3.67%收盤，盤後股價雖一度上漲逾2%， 但隨後漲幅收斂，在小幅上漲和下跌之間震盪；輝達盤後的表現失色，拖累台股27日相關AI股的表現， 台積電（2330）開高走低， 盤中翻黑，聯發科（2454）雖一度翻紅，但仍不敵賣壓。

老AI股中，緯創（3231）、廣達（2382）、光寶科（2301）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、華碩（2357）、微星（2377）、川湖（2059）等都是下跌的表現，盤面上的AI股僅少數守在紅盤之上， 包括台燿（6274）、迎廣（6117）、富驊（5465）、智原（3035）、台達電（2308）、旺矽（6223）等逆勢上漲。

證券分析師張陳浩表示，輝達營收成長超出預期，毛利率微降， 主要是因為去化庫存所造成， 也意味著新品將要放量了， 對輝達財報的解讀很正面看待，他強調， 輝達的財報是利多，代表台股相關的AI股今年營運表現將比去年漂亮。

張陳浩指出， 去年財報陸續公布，包括台光電（2383）、台達電、雙鴻（3324）、健策（3653）等，去年的財報表現亮眼，這些AI股今年的表現將比去年更優；他認為，台股雖受到川普政策及FED是否降息等因素的影響，但在輝達財報正面，AI趨勢下，相關的AI股仍值得關注。

張陳浩認為，台積電、聯發科可以布局之外，還看好AI PC及老AI股， 他表示，消費型電子的AI PC相關包括華碩、微星、技嘉、仁寶（2324）、精元（2387）、昆盈（2365）、新日興（3376）等都可以留意；至於老AI股的緯創、廣達，散熱的奇鋐（3017）、雙鴻、健策，PCB的台光電、金像電（2368），ABF的景碩（3189）及欣興（3037）也值得關注。

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