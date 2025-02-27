重建需求增但散裝船供給吃緊 慧洋、裕民盤中大漲

俄烏戰爭結束將迎來重建需求，近期許多原物料業者或是需要散裝船的業者擔心俄烏戰爭結束後搶不到低價船，有些業者開始增加手中船舶的部位，26日波羅的海乾散貨指數(BDI)大漲7%，收1,112點，帶動散裝族群27日大漲，慧洋-KY（2637）盤中大漲逾8%，裕民（2606）上漲逾6%，四維航（5608）、正德（2641）漲幅逾5%。

BDI指數24日重回千點大關，收1,002點，26日持續上漲至1,112點，短短三天漲幅達11%，漲勢驚人。

業者表示，只要俄烏停戰，戰後重建需求一定會出籠，對煤鐵礦砂等原物料需求量大，而因烏克蘭碼頭破壞嚴重，小型船較容易裝卸，初期受惠將以中小型船舶為主，再持續擴大到中、大型海岬型及巴拿馬型。

不過，隨著國際環保法規愈來愈嚴，加上散裝船已多年很難搶到新船承造的艙位，散裝船供給吃緊，慧洋-KY指出，就算目前訂船，交期也長達3.5年以上，預估2025年及2026年散裝船運力供給很低，接近沒有什麼新船交船。

慧洋-KY是國內中、小型船舶最多的業者，截至2024年止旗下船隊總數為134艘，平均船齡為8.6年，多數都是節能船舶外，中小型船舶占比超過八成，所以這波中、小型船舶先漲，慧洋-kY業績有望跟著水漲船高。

裕民目前營運中船隊計有68艘，2025年還有新船要加入船隊，目前船舶總噸位數有94%屬環保船，且散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半。

正德旗下船隊達到21艘，並正透過計畫性建造環保節能船隊及持續處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，現有新造船訂單為3艘。