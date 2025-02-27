玉山（2884）今年股息有望1.3元？達人：法說會董事長話中藏玄機

玉山金今（26）日開法說會，會中董事長指出玉山金「合適的股利配發率約為80%，未來也將以現金股利為主。」衝著董事長的這句話，我們來回顧一下及展望玉山金的股利政策。

玉山金在2022年之前幾乎都是現金、股票的配息政策，然而在2023年狀況不好之際，股票配得比現金多，但是2024年則是現金大幅領先股票，且為了彌補2023年股東不滿的聲音，盈餘分配則是拉高到接近100％。

雖然玉山金這兩年的盈餘分配律狀況不是很穩定，但在2022年之前幾乎都有8～9成的表現，如果以2024年EPS1.63元來計算，股息可能落在1.3元～1.45元之間。

雅虎新聞1月4日報導指出：「玉山金董事長黃男州去年表現，未來現金股利跟股票股利的比重，從1比1改成70%比30%。」

因此有可能現金0.9元～1元，股票則是0.4元～0.45元之間。

然而根據董事長今天在法說會上的消息，2025年股東們可能就會拿到1.3元股息。

小小預測，如果有發放股票的話，那麼現金：股票可能是1元：0.3元。如果全部都是現金的話，那麼就是1.3元了！

上述只是自行預測，為得只是讓自己在佈局上有些想法，所有事情還是以玉山金董事會通過為準！

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