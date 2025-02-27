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老AI「輝」暗 台達電法說暖場先登月線

經濟日報／ 新媒體中心記者／即時報導
台達電（2308）去年獲利創高、配息寫歷史次高，早盤逆勢重返月線之上，並帶動迎廣（6117）一度跟漲逾3%，扮演AI族群撐盤要角。圖／聯合報系資料庫
台達電（2308）去年獲利創高、配息寫歷史次高，早盤逆勢重返月線之上，並帶動迎廣（6117）一度跟漲逾3%，扮演AI族群撐盤要角。圖／聯合報系資料庫

輝達（NVIDIA）最新公布的營收、獲利和財測均優於華爾街預期，但超出預期的程度不如過去兩年、且利潤增長放緩，盤後股價震盪，27日台股相關概念族群多走弱反應，老AI台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、華碩（2357）、廣達（2382）、欣興（3037）、緯創（3231）等齊跌；惟台達電（2308）去年獲利創高、配息寫歷史次高，早盤逆勢重返月線之上，並帶動迎廣（6117）一度跟漲逾3%，扮演AI族群撐盤要角。

台達電2024年財報表現亮眼，配息也達歷史次高，早盤股價開低走高，重返400元關卡及月線之上。台達電去年第四季雖受到子公司泰達電獲利大減影響，稅後淨利僅71.77億元，季減41.8%、年減20%，但全年稅後淨利仍有352.28億元、年增5.5%，每股獲利13.56元，創歷史新高。台達電董事會也決議每股擬配息7元，為歷史次高，配發率逾5成，若以26日收盤價399元計算，現金殖利率約1.75%。

籌碼面上，本周以來三大法人連續調節計5337張，其中外資就賣超5384張。累計2月以來，三大法人賣超37185張，包括外資賣超29962張、投信賣超7580張，自營商則買超357張。

台達電27日盤後將召開法說會，由董事長鄭平主持，法人聚焦上季財報細節、AI產品線後市，以及公司如何因應川普關稅戰與全球產能布局等議題。

AI 台積電 台達電 輝達 配息

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