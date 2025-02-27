輝達財報優但股價漲不動 分析師：市場顧慮一事

輝達財報公布，全年營收1305億美元，創下114％的驚人成長，且預估今年第1季營收430億美元，優於市場預期，但盤後股價開高走低，震回平盤。隨後開盤的台股也是開高走低，市場呈現利多不漲，分析師表示，川普混亂的關稅政策，讓市場一直存在不確定性，觀望氣氛使得指數持續震盪整理。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，此次輝達財報發布前，市場雜音多，包括AI泡沫的討論，來自中國AI的競爭、輝達新產品出貨是否卡關，現在相關疑慮暫時獲得釐清，財報發布後的看法偏正向。

不過，市場現在仍在擔憂經濟前景、川普關稅政策，影響輝達盤後股價表現，蔡明翰表示，投資人可觀察今晚開盤美股及輝達股價的表現，應該可以比較確定市場的看法。台股明天二二八放假休市，再開盤已是下周。