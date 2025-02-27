輝達財報優於預期 台積電ADR反彈

輝達公布最新財報之營收、獲利、財測全部超越市場預期，最新調整後4QFY25 EPS為89美分、優於預期84美分，毛利率73.5%，營收393億美元優於預期、成長率達78%，帶動台積電ADR跌深反彈。

輝達2025財年的會計年度營收成長114%至1,305億美元，其中資料中心營收356億美元亦優於預期、年增高達93%。

輝達1QFY26財年展望預計營收430億美元正負2%; non-GAAP 毛利率 71% 正負 50bps，優於市場預估平均值。

雖然美股四大指數道瓊指數小跌0.43%，但其餘皆上漲0.01%至2.09%，以費半指數表現最佳；科技類股輝達財報激勵走強上漲3.67%、美光上漲4.82%、台積電ADR上漲 2.77%、日月光上漲1.98%。