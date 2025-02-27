聽新聞
0:00 / 0:00
輝達財報優於預期 台積電ADR反彈
輝達公布最新財報之營收、獲利、財測全部超越市場預期，最新調整後4QFY25 EPS為89美分、優於預期84美分，毛利率73.5%，營收393億美元優於預期、成長率達78%，帶動台積電ADR跌深反彈。
輝達2025財年的會計年度營收成長114%至1,305億美元，其中資料中心營收356億美元亦優於預期、年增高達93%。
輝達1QFY26財年展望預計營收430億美元正負2%; non-GAAP 毛利率 71% 正負 50bps，優於市場預估平均值。
雖然美股四大指數道瓊指數小跌0.43%，但其餘皆上漲0.01%至2.09%，以費半指數表現最佳；科技類股輝達財報激勵走強上漲3.67%、美光上漲4.82%、台積電ADR上漲 2.77%、日月光上漲1.98%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言