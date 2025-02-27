台積電漲5元 拉高台股開盤走揚43點

台股27日開盤指數為23,446.46點，上漲43.91點。台積電（2330）開盤價1,065元，上漲5元。

群益投顧表示，川普關稅政策是近期影響台股最大變數，由於台灣多數上市櫃公司皆有海外設廠，川普各國與各產業關稅額度尚未定案前，將導致部分業者對資本支出與營運規劃採取觀望態度因應。

美國經濟數據疲弱加上通膨預期上升、川普關稅政策、台積電將協助INTEL程度未定等利空，輝達財報優於預期提振市場對AI發展前景信心、俄烏停戰與加薩走廊重建商機等利多，將使台股波動幅度加大。輝達財報亮眼有利今日台股表現，但類股輪動速度加快提高操作難度，投資人宜謹慎操作、靈活因應為宜。

操作題材可留意：

1.AI機器人逐漸走入人類世界─多家領導企業Apptronik、Figure.AI、Sanctuary.AI等積極研發人形機器人進展快速，特斯拉Optimus第1代坡道行走能力接近人類，第二代擬定2025年推出2026年量產且售價僅2萬美元，各式樣機器人將逐漸走進人類生活。中國大陸相關業者更不容小覷，宇樹科技人形機器人在2025年央視春晚節目跳舞一炮而紅；深圳南山機器人近日完成前空翻全球首創；AI機器人題材將持續發酵，台廠相關供應鏈股價值得期待。

2.低軌衛星產業前景看好─ 低軌衛星具有低延遲、高速傳輸等優勢，可為偏遠地區、海上航行船隻、戰爭中的軍隊等，無論是商用或軍用皆可提供高品質網路服務。未來前景持續看好，美國馬斯克的星鏈目前在高速衛星網路占據主導地位，目前擁有約7,000顆低軌衛星，目標在2030年達到4.2萬顆。

周三（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,433.12點，下跌188.04點、跌幅0.43%；S&P500指數上漲0.01%；那斯達克指數上漲0.26%；費半指數上漲2.09%。台積電ADR上漲2.77%，收在194.62美元，終止連六日頹勢，較台北交易溢價拉大到20.5%。

川普政府在關稅時間和範圍上的表述有些矛盾，這讓投資人心存觀望態度。川普表示美國正考慮對歐盟課收25%的關稅後回吐漲幅。另外，川普在回答記者有關是否將如期在3月4日實施加拿大和墨西哥課徵25%關稅時說，「我不會停止關稅」， 但之後他又表示對墨、加兩國的關稅將於4月2日實施。

美國10年期公債殖利率連續六個交易日下跌，跌至4.248%。比特幣跌破8.5萬美元，周二，比特幣價格遭遇近七個月來最大單日跌幅，也邁向2022年6月來最大單月跌幅。

三大法人周三集中市場合計賣超98.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超37.9億元，投信賣超19.8億元，自營商（自行買賣）買超3.3億元，自營商（避險）賣超44.3億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少519口至12,491口，其中，外資淨空單減少319口至35,013口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加26口至9,241口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,500點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.87上升至0.96。VIX指數上升0.19至19.85。外資台指期買權淨金額0.32億元 ; 賣權淨金額1.08億元。整體選擇權籌碼面中性。