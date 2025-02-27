聽新聞
0:00 / 0:00
老AI喊衝 台股黑翻紅 壽險、主力買盤進場
台股昨（26）日在台積電、鴻海等老AI股回神帶頭衝、金融股表現穩健下，即便三大法人、八大官股同步賣超，但在壽險金控、市場主力等買盤點火下，終場指數仍上漲116點，收23,402點。
大盤重新站回月線支撐，成交金額則萎縮至3,833億元。
周二美股費半與納斯達克指數同步收黑，衝擊昨日台股早盤指數開低63點，盤中一度下跌129點，隨市場搶短買盤陸續挺進，電子類股回神帶動下，指數回測季線後隨即獲得支撐。
特別是午盤後，外資換股操作，包括摩根大通、美銀、摩根士丹利、高盛、大和資本、法巴、里昂、麥格理等券商，斥資銀彈少則0.2億元，多則17.7億元，加上市場主力如竹科幫、嘉義醫生幫、虎尾幫等，其他還有幾路丙種金主券商進場點火台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等老AI指標股，拉動指數走升，終場大漲百餘點收市，終止連二跌。
盤面上，除AI族群相對強勢外，伺服器、散熱、雲端運算等也表現亮眼；傳產中，玻陶、水泥、汽車也紛紛表態上攻；千金股則漲多跌少。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師的觀點，昨日老AI股群起表態，頗有市場買盤提前押寶輝達財報的意味。輝達今天凌晨揭露財報後，將影響電子類股乃至大盤表現，進而成為短線走勢止跌回升的關鍵。
昨日三大法人全數賣超台股，合計賣超99.8億元。其中外資賣超37.9元，連三賣、累計賣超746.5億元；投信賣超20.3億元，由買轉賣；自營商賣超41.5億元，連三賣、累計賣超173.6億元。八大公股行庫則由買轉賣，賣超3.3億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言