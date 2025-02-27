聽新聞
0:00 / 0:00

老AI喊衝 台股黑翻紅 壽險、主力買盤進場

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股26日在台積電、鴻海等老AI股回神帶頭衝。聯合報系資料照
台股26日在台積電、鴻海等老AI股回神帶頭衝。聯合報系資料照

台股昨（26）日在台積電、鴻海等老AI股回神帶頭衝、金融股表現穩健下，即便三大法人、八大官股同步賣超，但在壽險金控、市場主力等買盤點火下，終場指數仍上漲116點，收23,402點。

大盤重新站回月線支撐，成交金額則萎縮至3,833億元。

周二美股費半與納斯達克指數同步收黑，衝擊昨日台股早盤指數開低63點，盤中一度下跌129點，隨市場搶短買盤陸續挺進，電子類股回神帶動下，指數回測季線後隨即獲得支撐。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

特別是午盤後，外資換股操作，包括摩根大通、美銀、摩根士丹利、高盛、大和資本、法巴、里昂、麥格理等券商，斥資銀彈少則0.2億元，多則17.7億元，加上市場主力如竹科幫、嘉義醫生幫、虎尾幫等，其他還有幾路丙種金主券商進場點火台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等老AI指標股，拉動指數走升，終場大漲百餘點收市，終止連二跌。

盤面上，除AI族群相對強勢外，伺服器、散熱、雲端運算等也表現亮眼；傳產中，玻陶、水泥、汽車也紛紛表態上攻；千金股則漲多跌少。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師的觀點，昨日老AI股群起表態，頗有市場買盤提前押寶輝達財報的意味。輝達今天凌晨揭露財報後，將影響電子類股乃至大盤表現，進而成為短線走勢止跌回升的關鍵。

昨日三大法人全數賣超台股，合計賣超99.8億元。其中外資賣超37.9元，連三賣、累計賣超746.5億元；投信賣超20.3億元，由買轉賣；自營商賣超41.5億元，連三賣、累計賣超173.6億元。八大公股行庫則由買轉賣，賣超3.3億元。

AI 台積電 台股

延伸閱讀

買盤是何方神聖？三大法人全賣超 台股竟逆轉頹勢翻紅上漲

港股恒指收盤逼近24,000點 再超台股加權指數

台股上漲116點 三大法人賣超98億元

輝達財報公布前這檔老AI飆天價 蛇年來大漲逾5成

相關新聞

老AI喊衝 台股黑翻紅 壽險、主力買盤進場

台股昨（26）日在台積電、鴻海等老AI股回神帶頭衝、金融股表現穩健下，即便三大法人、八大官股同步賣超，但在壽險金控、市場...

就市論勢／AI機器人、陸科技ETF 聚光

美股上半周的連續修正，來自標普美國PMI的意外下滑，讓市場對於經濟趨緩擔憂加劇。美股四大指數全面失守季線，那斯達克與費半指數更失守半年線，資金風險厭惡情緒上升，轉往債券市場，美國10年期公債殖利率下滑至4.3%附近。此外，美國表示對加拿大與墨西哥加徵關稅不延期，也使供應鏈股價相對承壓。

手機供應鏈 業績添柴火

三星推出年度旗艦機Galaxy S25系列，OPPO發表新折疊機Find N5、vivo在台上市vivo V50，蘋果將...

美股一枝獨秀？群益投顧預期今年不易持續大漲 建議區間操作

美股受惠經濟獨強、企業獲利亮眼及AI產業發展等利多因素，近年表現亮麗。群益投顧認為，美股今年不易一枝獨秀，建議低買高賣區...

買盤是何方神聖？三大法人全賣超 台股竟逆轉頹勢翻紅上漲

台股26日在三大法人同步站在賣方下，指數卻開低走高，終場大漲百餘點收市，市場投資人好奇究竟買盤來自何方？根據盤後資料交叉...

川普變數干擾 美股持續動盪！施羅德揭美股五大觀盤重點

川普變數不時干擾，美股今年持續震盪。不過，法人指出，美股受惠於穩健的經濟成長與企業獲利，優質大型股仍將表現出色，且漲勢將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。