老AI喊衝 台股黑翻紅 壽險、主力買盤進場

台股昨（26）日在台積電、鴻海等老AI股回神帶頭衝、金融股表現穩健下，即便三大法人、八大官股同步賣超，但在壽險金控、市場主力等買盤點火下，終場指數仍上漲116點，收23,402點。

大盤重新站回月線支撐，成交金額則萎縮至3,833億元。

周二美股費半與納斯達克指數同步收黑，衝擊昨日台股早盤指數開低63點，盤中一度下跌129點，隨市場搶短買盤陸續挺進，電子類股回神帶動下，指數回測季線後隨即獲得支撐。

圖／經濟日報提供

特別是午盤後，外資換股操作，包括摩根大通、美銀、摩根士丹利、高盛、大和資本、法巴、里昂、麥格理等券商，斥資銀彈少則0.2億元，多則17.7億元，加上市場主力如竹科幫、嘉義醫生幫、虎尾幫等，其他還有幾路丙種金主券商進場點火台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等老AI指標股，拉動指數走升，終場大漲百餘點收市，終止連二跌。

盤面上，除AI族群相對強勢外，伺服器、散熱、雲端運算等也表現亮眼；傳產中，玻陶、水泥、汽車也紛紛表態上攻；千金股則漲多跌少。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師的觀點，昨日老AI股群起表態，頗有市場買盤提前押寶輝達財報的意味。輝達今天凌晨揭露財報後，將影響電子類股乃至大盤表現，進而成為短線走勢止跌回升的關鍵。

昨日三大法人全數賣超台股，合計賣超99.8億元。其中外資賣超37.9元，連三賣、累計賣超746.5億元；投信賣超20.3億元，由買轉賣；自營商賣超41.5億元，連三賣、累計賣超173.6億元。八大公股行庫則由買轉賣，賣超3.3億元。