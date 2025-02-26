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美股一枝獨秀？群益投顧預期今年不易持續大漲 建議區間操作

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
群益投顧認為，美股今年不易一枝獨秀，建議低買高賣區間操作，並可將部分資金配置至具題材且評價低的歐股及港陸股。圖／AI生成
群益投顧認為，美股今年不易一枝獨秀，建議低買高賣區間操作，並可將部分資金配置至具題材且評價低的歐股及港陸股。圖／AI生成

美股受惠經濟獨強、企業獲利亮眼及AI產業發展等利多因素，近年表現亮麗。群益投顧認為，美股今年不易一枝獨秀，建議低買高賣區間操作，並可將部分資金配置至具題材且評價低的歐股及港陸股。

美股過去兩年多成功吸引國際資金匯流，標普、那斯達克及費城半導體指數於2023年上漲24%至65%間後，2024年再漲19%至29%不等，漲幅遠勝於同期間MSCI全球指數上漲20%及16%。

展望2025年，群益投顧表示，美國經濟韌性依舊、企業獲利預期看增，兩大因素護持美股維持多頭格局，但過去兩年累積漲幅已高，預期今年不易持續大漲，建議採低買高賣區間操作。

綜觀川普新政府諸多政策，包括以行政命令加速推行關稅政策、驅逐非法移民、及新成立政府效率部大刀闊斧整頓政府相關組織，期望縮減政府不必要支出，最終改善財政赤字。

群益投顧分析，前述政策無疑已經為未來美國經濟發展投下更多變數，包括物價上漲壓力復燃並可能進一步打擊消費信心、政策變動頻繁亦對企業投資帶來不確定影響，長此以往，民間消費及企業投資增長力道恐受衝擊，加上DeepSeek成功推出小型開源AI模型，加速AI應用遍地開花，建議將部分資金分散到美國大型科技股以外其他評價較低的市場。

其中，歐股因2025年企業獲利於各族群普遍正成長、ECB積極降息有利於降低資金成本、俄烏止戰和平紅利、再加上歐股評價低，有利於國際資金配置的移轉，預期歐股有望穩步向上。

此外，DeepSeek效應吸引市場資金關注評價偏低的大陸科技股，港陸相關概念股跑贏大盤，加上美中關係未因川普上台而趨於惡化，亦有利港陸股投資氣氛，建議逢回作多，優先留意大陸大型科技股。

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