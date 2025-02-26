買盤是何方神聖？三大法人全賣超 台股竟逆轉頹勢翻紅上漲

台股26日在三大法人同步站在賣方下，指數卻開低走高，終場大漲百餘點收市，市場投資人好奇究竟買盤來自何方？根據盤後資料交叉比對解析，26日拉動台股上漲的買盤，主要以外資、壽險金控、及市場主力等為主。

美股費半與道瓊指數走跌，影響26日台股盤前氛圍，使得指數開盤跳空開低，盤中更一度下跌逾百點。不過隨市場搶短買盤現蹤，指數跌點逐步收斂，特別是尾盤在老AI族群的帶動下，指數翻紅上漲，止跌轉彈。

其中有趣的是，26日三大法人同步站在賣方，就連八大公股行庫也趁勢調節，不過指數仍能逆轉頹勢、翻黑為紅，究竟是何方買盤介入，才能拉動台股力抗法人賣壓？成為市場投資人熱議的話題。

根據盤後資料交叉比對分析，26日拉動台股的主要買盤，來自外資、壽險金控、以及市場主力等三大勢力。其中外資點火鴻海（2317）、聯發科（2454）的跡象相當明顯，顯示外資似有換股操作的跡象。

外資買盤方面，主要包括：摩根大通（小摩）、美銀、摩根士丹利（大摩）、高盛、大和資本、法巴、里昂、麥格理等券商，斥資銀彈少則0.2億元，多則17.7億元，其中尤以美銀、里昂最多、均超過10億元水準。

壽險金控方面，僅零星點火鴻海0.47億元；至於市場主力部分，則有竹科幫、嘉義醫生幫、虎尾幫等，其他還有幾路丙種金主券商著墨的痕跡，顯見市場主力不約而同的看好台股短線醞釀反彈行情的搶短機會。