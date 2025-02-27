就市論勢／AI機器人、陸科技ETF 聚光

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美股上半周的連續修正，來自標普美國PMI的意外下滑，讓市場對於經濟趨緩擔憂加劇。美股四大指數全面失守季線，那斯達克與費半指數更失守半年線，資金風險厭惡情緒上升，轉往債券市場，美國10年期公債殖利率下滑至4.3%附近。此外，美國表示對加拿大與墨西哥加徵關稅不延期，也使供應鏈股價相對承壓。

回到台股，從技術面觀察，從近期走勢來看，23,200點確實是一個市場高度關注支撐點，23,400點則是短線關鍵壓力位。當指數觸及23,200點後，市場立刻反彈，顯示這個區間的重要性。若台股能穩守此區間，短期仍具反彈機會。

籌碼面部分，外資期貨未平倉部位，過去一周淨空單部位從2.4萬加碼至3.5萬口。顯示外資態度再度轉向保守。整體來看，籌碼陷入觀望，但技術面維持強勢整理，且表現強過國際股市。一旦關稅議題退燒，台股仍有機會挑戰24,000點。

市場資金呈現快速輪動，且集中在關稅影響性低的AI邊緣應用、俄烏停戰議題的鋼鐵、航運。AI伺服器族群股價來回拉扯，尤其在美超微25日盤後狂噴21%後，帶動昨（26）日台廠伺服器股強勢反彈。但前一日又受微軟刪減資本支出全面走弱。

產業需求沒有消失、成長性仍在，但股價卻容易受短期訊息影響，若仍想投資這個族群，最好做法就是轉進基期仍低的龍頭股或相關ETF，規避短期波動。

投資建議

AI邊緣運算議題持續發酵，其中AI機器人題材相對火熱，相關族群過去一周股價表現也明顯優於大盤。但不少個股短線已衝高，因此適度獲利等壓回後再承接也不失為一種選擇。

另外，國際資金近期持續加碼中國大陸AI科技股、習近平會見民企大老，加上3月還有全國兩會，勢必將釋出相關政策利多，相關大陸科技ETF可以持續追蹤。

AI 台股

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