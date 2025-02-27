手機供應鏈 業績添柴火

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

三星推出年度旗艦機Galaxy S25系列，OPPO發表新折疊機Find N5、vivo在台上市vivo V50，蘋果將在28日開賣iPhone 16e，華為也宣布三折疊手機Mate XT進軍海外市場。蘋果、非蘋陣營新機連發，有助台積電（2330）、聯發科、大立光、鴻海等手機供應鏈業績及股價增溫。

智慧手機市場低迷多年，消費者換機周期拉長，品牌業者紛紛將主力商品放在高階機種，追求更佳獲利。除了Galaxy S25系列為三星旗艦機種，華為Mate XT、OPPO Find N5都是價格更高的折疊機，至於iPhone 16e訂價599美元起，相較iPhone SE調漲約170美元。法人判斷，主因蘋果去年底銷售旺季面臨大陸營收下滑，不得不棄守平價機市場。

iPhone 折疊手機 蘋果

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