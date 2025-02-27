手機供應鏈 業績添柴火

美股上半周的連續修正，來自標普美國PMI的意外下滑，讓市場對於經濟趨緩擔憂加劇。美股四大指數全面失守季線，那斯達克與費半指數更失守半年線，資金風險厭惡情緒上升，轉往債券市場，美國10年期公債殖利率下滑至4.3%附近。此外，美國表示對加拿大與墨西哥加徵關稅不延期，也使供應鏈股價相對承壓。

2025-02-27 00:32