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投資人注意！ 「這檔股票」將被打入全額交割股

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
股市示意圖。圖／本報資料照片
股市示意圖。圖／本報資料照片

臺灣證券交易所表示，自3月3日起，同泰（3321）上市有價證券列為變更交易方法，買賣全額交割股時，必須先收足款券。

統計至26日，目前變更交易的上市股，包括大飲（1213）、瑞利（1512）、正峰（1538）、東訊（2321）、虹光（2380）、誠研（3494）、力銘（3593）、如興（4414）、康控-KY（4943）、天瀚（6225）、華冠（8101）、越南控-DR（9110）。

臺灣證券交易所表示，同泰電子最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，有證交所營業細則第49條第1項第1款規定情事，公告自3月3日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

為防止有問題的上市公司影響股票交易及投資人權益，依照臺灣證券交易所營業細則第49條規定，當上市公司發生財務危機，或未於會計年度終結後六個月內召開股東常會完畢等因素，會被變更原有交易方式，列為「全額交割股」。

而投資該類股票的風險程度較高，其交易方式也與普通股不同。證券經紀商在接受委託人委託買賣全額交割股時，會先向委託人收足款券，才會辦理買賣申報。因此，投資人需更加注意投資的股票是否已被列為全額交割股囉。

全額交割 同泰

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