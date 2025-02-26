外資賣超37.91億元 大砍華新1.8萬張創1年多新高

台股今天開低震盪收高，指數終場上漲116.83點，重登月線23349點及23400點關卡之上，收在23402.55點，成交值新台幣3683.61億元。外資賣超37.91億元，賣超華新最多，達1萬8535張，創1年多來新高。

新光投信董事長劉坤錫表示，美股近期走勢疲弱，尤其科技股為主的那斯達克指數，台股走勢隨著波動，不過，今天台股表現優於美股，維持盤整格局。人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）即將公布財報及展望，是市場關注焦點。

分析師王兆立說，輝達近期股價表現疲弱，業績表現和營運展望能否帶動輝達股價和美股反彈，連帶使得台股回穩，值得留意。

三大法人今天同步賣超，外資及陸資賣超37.91億元，投信賣超19.87億元，自營商賣超41.04億元；三大法人合計賣超98.82億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超華新最多，達1萬8535張，創1年多來新高。在外資大舉賣超下，華新開高走低，終場收在28.85元，下跌0.1元。

外資其餘賣超前10名包括南亞科、元大台灣50、欣興、華邦電、台新金、大成鋼、元大滬深300正2、台積電及台化。

外資買超前10名有元大美債20正2、中信金、凱基金、群益優選非投等債、玉山金、中信中國50正2、元大台灣價值高息、聯電、新光金及凱基美國非投等債。