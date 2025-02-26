玉山金董座揭示股利配發三原則 法人看好每股1.3元現金股利實力

玉山金控2024年獲利大舉成長20%、銀行獲利成長25%，對於今年玉山金控的股利配發，玉山金董事長黃男州今日在法說會前記者會指出，未來至少三年的股利，將以絕大部分都現金股利發放為主。他指出，包括淨值不斷提升，預留未來資本額空間，股利配發率不超過80%，將是未來發放股利的三大原則，對此市場法人預期，玉山金控今年的現金股利，應可有上看每股1.3元的水準。

玉山金控這二年股利配發率，分別為52%、99%，黃男州則表示，希望今年之後，大約在80%較為合適，且最近幾年都會以現金股利為主，因為每發股票股利，股本就會增加；玉山金控去年配發股利，現金股利每股1.2元、股票股利0.2元，今年現金股利的配比應會更高，法人則看好玉山金今年的每股現金股利，有發到每股1.3元的實力。

黃男州進而指出，玉山金資本額為1599.58億元資本額，已是第四大了，但未來仍要繼續成長，他也特別指出，玉山金資產規模現在仍僅4兆，未來還要邁向5、6兆，甚至7兆元，因此要預留空間，先儲存未來擴大資產規模的能量，所以，未來的配發率都會以現金為主。

對於玉山銀行海外分行獲利，黃男州表示，就玉山金而言，壯大銀行版圖是首要重點，因為這是玉山金主幹，而包括海外的，例如達拉斯代表人辦事處、加拿大多倫多分行、孟買分行都是正在進行的，希望維持三分之一獲利來自海外的情況。

對於2025年的整體的業務成長，黃男州分析，2024年有4.3%經成率，今年有3.29%，所以台灣今年的經濟成長仍不錯，因此，存放比仍可維持快的幅度來成長，去年存款成長3200億，放款成長2500億，今年或許成長比率沒有去年高，但仍會有10%的放款成長率，存款則會有3000億左右的成長，大約8%至9%成長率，最關鍵的仍為活存成長，放款則為10%成長率。

黃男州也指出，玉山銀行在2024年的手收表現非常好，整體成長30%，尤其財管成長率最大，成長45%，今年則預期手收仍會2位數成長，包括財管、信用卡等都有2位數成長，但由於去年成長44%，因此，今年不會有去年這麼大增幅，但仍有雙位數成長。他也指出，玉山金旗下玉山證券的ROE是所有金控旗下券商的第一名。

黃男州也特別看好保險會有超過20%的成長，也將帶動整體財管成長，而另一個則是投資，黃男州特別指出，尤其他看好美債殖利率恢復正曲線，是有利於金融的環境，將帶動更多的投資收益之外，放款利差也會擴大，例如，玉山銀行的去年第四季已有1.29%，今年利差預估會有6至8點的擴大。

對於海外分行獲利，黃男州指出，香港、新加坡分行、美國洛杉磯分行的獲利表現最佳，另外，中國子行資本額也將近100億，亦有4、5億的獲利。至於日本，由於仍是低利率環境，日本人買房子房貸利率一年前仍僅0.5%，就算資金成本是0，仍不會賺錢，因此獲利和ROE表現都被壓縮。黃男州預期，日本今年仍會再降息1、2次，因此，日本基準利率預期會從現在的0.5%，再升至0.75%、1%，他也看好未來九州半導體經濟圈的貢獻，因此日本市場未來仍有潛力。