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大陸AI熱潮帶動 A 股表現有望趁勢而起

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
大陸AI軟體DeepSeek R1技術突破，引發市場對大陸科技股的估值重估，激勵恒生科技指數（HSTECH）與MSCI中國指數近一個月內分別上漲27%與19%。示意圖。圖／路透
大陸AI軟體DeepSeek R1技術突破，引發市場對大陸科技股的估值重估，激勵恒生科技指數（HSTECH）與MSCI中國指數近一個月內分別上漲27%與19%。示意圖。圖／路透

大陸AI軟體DeepSeek R1技術突破，引發市場對大陸科技股的估值重估，激勵恒生科技指數（HSTECH）與MSCI中國指數近一個月內分別上漲27%與19%。滙豐投信指出，隨高盛、美銀、德銀以及貝萊德等多家外資金融機構紛紛看好大陸股市未來表現潛力，加以政策支持及投資人信心回升之際，預示著大陸A股牛市行情有望趁勢而起。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，若根據高盛的A／H股市場輪動模型可發現，根據歷史數據顯示，A股與H股的3個月相對回報通常在正負10%的範圍內波動，而當相對回報超出這一範圍時，將有很高的機率發生反轉。其中過去三個月，A股與H股的相對回報差距擴大至15%，顯示市場有機會發生輪動，因此A股或有落後補漲行情。此外大陸將在3月初舉行一年一度的「兩會」，預料將重申擴張性財政政策立場，並提供更多具體的實施細節，有助於對政策更為敏感、行業分布更廣的A股增添向上動能柴火。

至於在看好的產業布局上，蕭正義認為，隨AI應用逐步擴展至家電、消費電子及汽車產業，相關企業有望受益。同時，AI基礎建設與應用層面同步發展，涵蓋雲端運算、軟體、機器人及自動駕駛等領域，投資人也可關注龍頭企業與關鍵技術供應鏈，把握大陸科技產業的黃金成長期。

滙豐投信認為，隨著大陸經濟轉型步伐加快，科技創新逐步取代房地產成為經濟新動能。根據彭博經濟研究，2026年高科技產業對大陸GDP的貢獻將超越房地產。加以近期大陸國家主席習近平會見科技產業領袖，DeepSeek R1創辦人梁文鋒及科技巨頭創辦人馬雲，強調政府對民營企業的支持，預料將提供更多政策助力，推動高科技領域發展。整體而言，在AI人工智慧技術突破與政策紅利雙重利多帶動下，有望進一步鞏固對大陸股市的投資信心，並迎來新一輪的投資契機。

AI A股 馬雲

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