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台股上漲116點 三大法人賣超98億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股26日開低走高，收在23,402.55點，上漲116.83點，漲幅0.5%，成交量3,683.62億元，三大法人賣超98.82億元。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
台股26日開低走高，收在23,402.55點，上漲116.83點，漲幅0.5%，成交量3,683.62億元，三大法人賣超98.82億元。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

台股26日開低走高，收在23,402.55點，上漲116.83點，漲幅0.5%，成交量3,683.62億元，三大法人賣超98.82億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超37.91億元，投信賣超19.86億元，自營商賣超（合計）41.04億元，其中自營商（自行買賣）買超3.33億元，自營商（避險）賣超44.37億元。

台積電（2330）止跌上漲，收1,060元，漲幅0.47%；聯發科（2454）刷歷史新高，收1,560元，老AI反彈上漲，鴻海（2317）收180.5元，廣達（2382）收260元，漲幅逾2%；川湖（2059）則飆上歷史新高，站上兩千元大關，收2,050元，漲幅逾4%，統計波段大漲逾50%。資金輪動至PCB相關族群，台光電（2383）衝上漲停板，收633元，逼近634元歷史高點；富喬（1815）也出量大漲，攻至漲停板35.25元。鋼鐵股今大多休息，僅第一銅（2009）、新鋼（2032）仍上漲逾半根停板。

三大法人 台積電 自營商

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