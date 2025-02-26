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台股上漲116點 三大法人賣超98億元
台股26日開低走高，收在23,402.55點，上漲116.83點，漲幅0.5%，成交量3,683.62億元，三大法人賣超98.82億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超37.91億元，投信賣超19.86億元，自營商賣超（合計）41.04億元，其中自營商（自行買賣）買超3.33億元，自營商（避險）賣超44.37億元。
台積電（2330）止跌上漲，收1,060元，漲幅0.47%；聯發科（2454）刷歷史新高，收1,560元，老AI反彈上漲，鴻海（2317）收180.5元，廣達（2382）收260元，漲幅逾2%；川湖（2059）則飆上歷史新高，站上兩千元大關，收2,050元，漲幅逾4%，統計波段大漲逾50%。資金輪動至PCB相關族群，台光電（2383）衝上漲停板，收633元，逼近634元歷史高點；富喬（1815）也出量大漲，攻至漲停板35.25元。鋼鐵股今大多休息，僅第一銅（2009）、新鋼（2032）仍上漲逾半根停板。
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