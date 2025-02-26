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川普不確定性難降息？金融股仍走強、中信金衝上41元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
股市示意圖。圖／本報資料照片
股市示意圖。圖／本報資料照片

美國總統川普可能對全球掀起關稅戰，可能在未來幾年提高企業的成本，導致物價上漲，聯準會降息循環可能停止或延後。不過金融股26日仍大多上漲，玉山金（2884）、中信金（2891）皆創波段新高，玉山金重回30元，中信金則站上41元，其餘元大金（2885）、兆豐金（2886）、富邦金（2881）都也都有逾1%的漲幅。

彭博專欄作家柯文表示，川普是否將實施長久關稅，目前還不清楚，但現行政策可能略為推升零售物價。即使所有已執行的關稅措施最後都被取消、或關稅計畫未落實，製造業者目前要與墨西哥及加拿大進一步合作之前，也都將考慮再三。

彭博訪調經濟學家預期本周五將公布的通膨指標，會顯示美國1月通膨放緩，但仍高於2%。

美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）指出，華府政策變化等不確定性為Fed帶來的挑戰，在這種背景下很難對貨幣政策做出重大調整，他當下更願意「等待看看這種不確定性將如何發展，以及經濟會如何反應」。

依據芝商所FedWatch，目前市場預測3月19日利率將持平在4.25~4.5%，不會降息，要到6月18日才會降息一碼。而今年總共預計降息兩碼。法人表示，預估美債殖利率曲線為正斜率，將有助金融業以短支長的養券收益，及壽險再投資收益率，同時美台利差縮減至2.5%，帶動壽險改善今年CS避險成本。

法人看好中信金、玉山金、國泰金（2882）、富邦金及元大金，殖利率皆優於同業，中信金、玉山金也受惠銀行淨利息及手續費動能維持，國泰金、富邦金則受惠壽險經常性收益率提升，接軌IFRS 17後正利差表現佳。

其中，中信金2025年1月自結盈餘，單月月增84.4%，每股稅後純益（EPS）0.35元，看好後市具有較高現金股息殖利率空間，近來股價重啟多頭攻勢，成為市場吸睛焦點。

Fed 中信金 川普 玉山金

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