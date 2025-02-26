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印能科技上櫃掛牌空降千金股大漲24.8％ 台股再現16千金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖／AI生成照
台股示意圖／AI生成照

印能科技（7734）26日上櫃掛牌，承銷價1,250元，終場上漲310元，收在1,560元，大漲24.8%，成交493張，不但空降千金股，上演蜜月行情，台股也再現16千金。

印能科技在2024年3月14日登錄興櫃，一舉登上興櫃股王，且是當時唯一的興櫃千金股。日前公開申購時由於投資人參與熱烈，一度凍結逾千億元資金。

印能科技主要是從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備，暨提供上開製程自動化系統解決方案，2023年度合併營收為11.85億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為5.48億元，EPS為30.77元。2024年前三季合併營收為12.67億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為6.07億元，EPS為30.22元。

中國信託投顧指出，印能科技成立於2007年，總部位於新竹香山，於大陸、日本、韓國、印度、馬來西亞等地設有銷售客服。客戶遍及國內外OSAT（委外封裝測試廠）、Foundry（晶圓代工廠）以及IC設計公司。印能科技專注於解決客戶痛點，助提升先進封裝製程良率，致力於解決先進封裝製程中除泡、翹曲、高溫熔焊、散熱問題。2024年營收年增52%，獲利佳，過往毛利率均達逾60%。先進封裝占營收比重八成，續攻先進封裝市場，前景展望樂觀。

營收 興櫃

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