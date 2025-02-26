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台股開低走高漲116點收23,402點 台積電收盤價1,060元上漲5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖／AI生成照
台股示意圖／AI生成照

台股26日收盤上漲116.83點，終場以23,402.55點作收，成交量3,683.61億元；台積電（2330）收盤價1,060元，上漲5元，漲幅0.47%。

今日成交金額大且走高為：亞光（3019）、台光電（2383）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、川湖（2059）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）及雙鴻（3324）；成交金額大且疲軟者則為：華城（1519）、大成鋼（2027）、華晶科（3059）、欣興（3037）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、飛捷（6206）、群聯（8299）及創意（3443）。

第一金投顧表示，美股連日下跌，尤其與台灣連結較深的費半跌幅最深，除了市場質疑⻑期AI算力需求，同時市場也擔憂川普關稅政策，以及經濟成⻑放緩，近期可以留意較不受影響的原物料傳產類股，或是股價位階基期低的景氣循環股，或是高殖利率概念股；電子則注意接下來的輝達財報、AI 相關法說會、MWC 展、GTC 大會、川普關稅，動態調整及布局AI相關概念，AI仍是 2025 年的成⻑主旋律，選股仍以有成⻑動能的產業為主，搭配接下來科技股財報，以及月營收、季報、法說會，進行選股。

目前以 AI 相關展望最明確，成⻑性也最好，2025 年有成⻑動能的企業將是資⾦持續關注的對象，⽽其他消費性產品，像是PC 及手機，雖然 2025 年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化⽽定。惟有AI，特別是伺服器相關，隨著AI 應用資料運算及傳輸量更大，應用上更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠，短線以AI 伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注；中⻑期⽽⾔，AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，短期及中⻑線都將聚焦大成⻑的AI產業。

台股後市仍可期待，AI股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股，目前較看好的族群仍是圍繞在AI 及景氣復甦相關，包括 IC設計、PC/NB/Server 組裝、光通訊；IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI 晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片 IC、PC週邊IC也間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升；光通訊方面，由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。

傳產股短線則可留意近期交易較熱絡的鋼鐵、塑膠、⽔泥、油電燃氣、紡織纖維等相關族群，中⻑線仍舊為原物料、車用、綠能重電成⻑股。

AI IC設計 台積電 台股

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