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文曄、全科爆量漲停 電通族群成多頭大前鋒

經濟日報／ 新媒體中心記者／即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

台積電（2330）26日貼近平盤整理，台股也持續震盪，但電子通路族群在百元股文曄（3036）頻頻漲停下，激勵全科也一度閃紅燈，增你強放量攻高逾5%、大聯大（3702）也持穩高檔，拉抬上市電通類指盤中彈升逾2%，飛過季線並拉出一根長紅棒，成為今日電子族群多頭大前鋒。

半導體通路商文曄2024年合併營收達9,594億元、年增61%，營業利益約152.6億元、年增86%；稅後淨利歸屬於母公司業主約91.1億元、年增127%，EPS 8.13元，大幅優於2023年的4.24元表現，26日多頭大喜，近午成交量已日增8倍、達1.8萬餘張，股價更是頻頻攻上漲停114元，一舉飛過半年線。文曄董事長鄭文宗表示，今年首季市場需求穩定，第2季看起來也不會太弱，今年整體需求應該會比去年成長。但籌碼面上，三大法人2月以來賣超9687張，包括外資賣超6148張。

全科（3209）2024年前三季每股盈餘2.38元，已達2023年全年2.61元的9成表現，26日追價買盤湧現，午間成交量已突破2.6萬張、日增逾9倍，股價也一度亮燈漲停達41.15元，改寫去年11月6日來波段新高。全科注於通訊IC通路及電子資訊服務，隨著歐洲5G網路的普及及智慧機、PC市況回暖，產品滲透率有望提升，另，生成式AI及雲端算力需求增長，也可望推動全科的長期發展。籌碼面上，全科近5個交易日獲三大法人連續買超計1317張，包括外資買超1218張。

文曄 漲停

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