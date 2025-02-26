記憶體產業上行周期來臨？法人首選群聯 有望拚歷史新高

展望記憶體產業，NAND Flash與DRAM的供需狀況預計將於2025下半年逐步改善。法人指出，記憶體產業將進入上行周期，加上中美禁令升級下，台廠迎轉單效應，供應鏈有望受惠，並看好群聯（8299）、宜鼎（5289）等台廠，後市可期。

針對記憶體產業第2季，法人分析，美國商務部工業安全局進一步升級對中國半導體設備的禁令，將管制範圍擴大至25奈米以上設備，並要求美系設備廠撤出長鑫存儲，預計台灣記憶體廠商將受惠轉單效應，提升市占率。

另外，NAND Flash有望於產業谷底復甦。由於美國對中國祭出封測白名單管制措施，導致中國模組廠轉單，加上所有原廠已陸續進行10-20%產能減產，供給縮減將進一步推升價格。

值得注意的是，今年第2季NAND Flash現貨價預估有望上修，預計季增3-5%，並看好群聯今年本業將創歷史新高。

法人預期，NAND Flash將於2025年下半年轉為供不應求，第3、4季的供需比分別為89.1%和87.9%，預估這波供給緊俏的情勢可望延續至2026年，主要受高層數NAND堆疊架構變革影響，限制了原廠在2025年的資本支出擴張。

此外，在價格走勢方面，NAND Flash合約價預計將自2025年第2季底開始上漲，且漲價趨勢至少可持續至年底。

投資建議上，法人認為，記憶體產業將進入上行周期，建議可加碼相關類股。族群中，看好NAND Flash優於DRAM，而子產業方面則認為PC、工控表現將優於雲端。

個股方面，法人也首選群聯，主要受惠於PCIe 5.0的領先地位及企業級SSD業務的成長機會，預期成長性將優於同業。此外，宜鼎因工控客戶占比高，具備穩健成長動能。相較之下，美光持相對保守態度，主要考量其當前評價已偏高。