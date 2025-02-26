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台光電去年 EPS 27.81元 擬配息17元 股價挑戰新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）去年每股稅後純益（EPS）27.81元，董事會決議擬配息17元；去年EPS與配息都創下新高，26日股價開高走高， 一度觸及漲停633元，盤中漲幅逾8%，朝歷史新高價挺進。

台光電去年第4季稅後淨利26.4億元，毛利率28.5%，每股稅後純益7.67元；累計去年全年稅後淨利95.78億元，年增74.4%，每股純益27.81元，全年毛利率27.9%；去年全年毛利率、淨利與EPS都創歷史新高。

台光電董事會決議擬配發現金股利17元，盈餘配發率61%，配發金額創新高，26日以594元開出， 一度衝達漲停633元，距歷史新高的634元僅1元，盤中漲停打開，漲幅逾8%。

台光電擴產計畫持續，預估今年產能將增加約20%， 明年則增加約15%，因應AI伺服器與高階網通低損耗材料的長期成長需求；今年維持一季一個廠開出新產能的方向，黃石、馬來西亞及中山廠將陸續在第2季至第4季開出新產能，分別增加30萬張、60萬張及60萬張月產能。

MSCI（明晟）最新一季度調整將在2月27日收盤後生效，台光電為全球標準指數成分股中新增成分股；在財報表現突出下，多家外資調高台光電目標價，包括亞系外資調高至「買進」評等，目標價由720元調高至850元。

另外，兩家美系外資也是上調目標價， 一家美系外資重申「買進」評等，目標價由755元調高至865元；另一家美系外資重申「加碼」評等，目標價由765元調高至900元。

台光電 毛利率

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